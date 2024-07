Mrak-Taritaš: HDZ se prema DP-u ponaša kao prema zločestom djetetu

Podijeli :

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš gostovala je u N1 Studiju uživo kod našeg Ilije Radića gdje su razgovarali o pravima žena i aktualnoj temi rodnih studija.

Mrak-Taritaš je u srijedu organizirala konferenciju za medije “Kako reagirati na ozbiljne i organizirane prijetnje ženskim pravima”. Otkrila je koje su to prijetnje ženskim pravima.

VIDEO / Željka Markić došla na okrugli stol u Saboru, pogledajte kako su je dočekale SDP-ovke Biskupi o Rodnim studijima: Ujutro mogu biti žena, poslijepodne leptir, navečer muško

“Prije pet godina da je netko izvještavao o klečavcima na trgovima, da je netko izvještavao da ćemo imati okrugli stol kakav je Domovinski pokret osnovao u Saboru, netko bi mislio da se netko šali”, kaže Mrak-Taritaš i dodaje kako su to opasne politike jer zadiru u osnovna ženska prava koja su jednaka ljudskim pravima.

“Klečavci proručuju da je žena drugotna, a druga poruka je da žena svojim odjevanjem izaziva opravdanje za sve one femicide koje imamo. Takve poruke koju daju pojedine stranke u Saboru, a to je vladajuća stranka, moje ključne pitanje, što Plenković misli? To mu je koalicijski partner.”

Domovinski pokret je organizirao okrugli stol u suradnji s udrugom U ime obitelji Željke Markić na temu “Kršenja prava na slobodu vjeroispovijesti muškaraca okupljenih u javnoj molitvi krunice” kao rekacija na najavu Filizofskog fakulteta u Zagrebu na uvođenje rodnih studija.

“Ljude je uvijek strah od nepoznatoga. Rodni studiji postoje u zemljama zapadne Europe. Već godinama postoje u Beogradu, Sarajevu i Ljubljani. Znanstvena zajednica će se baviti programom – to nije nešto izmišljeno. Mislim da svaki čovjek ima pravo da voli koga hoće i radi što hoće, ali dok pritom ne ugrožavaju nekog drugog.”

DP kao zločesto dijete HDZ-a

DP najavljuje da će zajedno s koalicijskim partnerom, HDZ-om, zaustaviti uvođenje rodnih studija, što Markić naziva opasnošću svih opasnosti i izravno kršenje Ustava.

“Ali da mi bude malo lakše, Domovinski pokret je najavio svašta i što je od toga točno? Tako da se duboko nadam da će i ovdje biti tako.”

“Imam osjećaj da se HDZ prema svom koalicijskom partneru ponaša kao prema zločestom dijetetu. Pa dobro, zločest je, pa ćemo ga malo podragati po glavi, evo im igračka… Točno takav je odnos, pa se nadam da će takav odnos biti i prema Filozofskom fakultetu i prema znanstvenoj zajednici.”

