Stigla druga skupina Hrvata evakuiranih iz Gaze: “Ostavili smo skoro 30 umrlih. To nije rat nego masakr”

Druga skupina od šest hrvatskih državljana evakuiranih iz Gaze iz Kaira krenula je sinoć na put prema Hrvatskoj, a u zagrebačku zračnu luku sletjeli su jutros nešto iza 9 sati, javila je naša reporterka Tea Mihanović.

Vidno potreseni muškarac, koji je stigao, dao je kratku izjavu rekavši da ovdje imaju rodbinu te će vidjeti što dalje: “Nema ništa, ni goriva ni hrane. To nije rat, to je masakr, proiv djece, ljudi, vojnika. Djeca mlađa od 12 godina, žene, to nije rat.” Na pitanje koga su ostavili iza sebe, rekao je: “Skoro 30 umrlih…”

Na izlasku iz zračne luke kratko nam je rekao da je poginula hrvatska državljanka bila njegov susjeda te da je poginula cijela njena obitelj osim jednog djeteta. “Naša susjeda, dolazila je kod nas svaka tri dana. Avionom su gađali njenu kuću i još par kuća, umrla je ona i muž, baka, ostalo je samo jedno dijete. Ona je trebala doći s nama, ali nije stigla.”

Treća skupina evakuiranih državljana RH u nedjelju poslijepodne stiže u Hrvatsku. S njima je u Kairu uoči polaska bio i veleposlanik Hrvatske u Egiptu Tomislav Bošnjak, zadužen i za Pojas Gaze.

U subotu stigla prva skupina

Prva skupina evakuiranih hrvatskih državljana, njih šest, iz Pojasa Gaze u subotu je stigla Hrvatsku. Kažu da su u Gazi doživjeli nezamislive strahote.

FOTO, VIDEO / Hrvati iz Gaze stigli u Hrvatsku: “Prošli smo užase, ne mogu opisati…” Još 10 hrvatskih državljana traži pomoć Hrvatske da ih izvuče iz opkoljene Gaze

“Hvala Bogu što smo stigli ovdje. Situacija je strašna, mrtvi na ulicama”, dodao je jedan gospodin.

U zagrebačkoj zračnoj luci bila je i Amani Elbalawi, koja je dočekala povratak oca koji je letio preko Pariza.

“Moj otac bio je u katastrofalnoj situaciji, kao i svatko tamo. Izašao je uz pomoć veleposlanstva jer smo na vrijeme poslali dokumente. Sačekali su ga na egipatskoj strani i sad je na putu za Zagreb.”

U četvrtak su evakuirani svi hrvatski državljani koji su htjeli napustiti Pojas Gaze. Iako su se prvotno prijavila 23 hrvatska državljanina, jedna se žena predomislila i odlučila ostati, potvrđeno je tada iz službenih izvora.

Danas poslijepodne stiže još šestero Hrvata, a ostali idućih dana.

