Doselila se u Hrvatsku i radi na Brijunima: “Nešto novo se događa svaki dan”

Nacionalni park Brijuni posljednji je resort u državnom vlasništvu. Evo kako izgleda turizam na drugačiji način u spomeniku kulture i zaštićene netaknute prirode.

Maslina u nacionalnom parku Brijuni stara je 1.600 godina. U netaknutoj prirodi Brijuna posjetitelji uživaju već 40 godina koliko je park otvoren, kao i u povezivanju sa životinjama na brijunskom safariju.

Na Brijunima se nalazi i slonica koja se zove Lanka jer je njezina vrsta podrijetla sa Šri Lanke. Indira Ghandi je ovu slonicu poklonila Josipu Brozu Titu još prije 49 godina, a Lanka ima 51.

Upravo zbog ovakvih iskustava, Brijuni na vrhuncu sezone imaju i do 3.000 posjetitelja dnevno. Među njima danas i Kirgistanac u 105. godini života.

“Ja sam došao prvi s obitelji, a sada je i moj otac došao iz Kirgistana. Ima 105 godina. On želi vidjeti sve i impresioniran je svime”, rekao je Kemal.

Na pitanje kako se osjeća sa 105 godina, kaže: “Normalno, kao i vi”.

Idealno mjesto za obiteljski turizam

Brijuni su idealno mjesto za obiteljski turizam.

“Ovo nam je prvi put da smo na Brijunima. Inače smo tu na Barbarigi, tri obitelji zajedno. Dvije iz Splita i mi iz Varaždina, prijatelji, kumovi s faksa i zasad nam je prekrasno”, rekao je Mladen Kivač.

Kao jedini resort u državnom vlasništvu, ali i zahvaljujući zaštiti pod statusom nacionalnog parka, Brijuni uspješno odolijevaju negativnim trendovima masovnog turizma.

“Brijuni su jedno od rijetkih mjesta gdje turisti mogu doći, a da nema gužve, da nema automobila, nema onog masovnog turizma koji je nažalost na mnogim mjestima dosta zastupljen. Bez obzira koliko posjetitelja dođe dnevno, mi smo ograničeni brodom. Nama na brod stane do 400 posjetitelja i to je to. Nema nijedan posjetitelj više. Kako oni dolaze, tako drugi odlaze. Kad se dođe na otok uvijek se nađe taj jedan kutak gdje čovjek može stvarno biti sam, odmoriti i dušu i tijelo”, rekla je Reana Brajković Jelić.

A odmor za dušu i tijelo na Brijunima je našla i Portugalka koja se prije četiri godine zbog ljubavi odlučila preseliti u Hrvatsku i zaposliti se u parku.

“Nikad nam nije dosadno. Nešto novo se događa svaki dan, ali kada se radi sa životinjama, posebno ako se voli životinje onda se mora voljeti i posao koji radimo”, rekla je Francisca Lopes.

Na svoj posao vodiča u vlakiću kroz park, s entuzijazmom dolazi i Sanja.

“90 posto komentara uvijek je pozitivno. Prvo zato što je i dalje najveća atrakcija ovaj vlakić. Čak je neki put u drugom planu vodič, ali vlakić je uvijek nekako na prvom mjestu, ali turisti vole čuti i o povijesti parka”, rekla je Sanja Drandić Gorički, vodič NP Brijuni.

Bogata kulturno povijesna baština vidljiva je na svakom kutu Velikog Brijuna, pa je tako krajolik zaštićen kao spomenik kulture. Arheološki nalazi datiraju od razdoblja Rimskog carstva pa sve do Mletačke Republike. A uz ovako očuvanu prirodu, ostat će u nasljeđu još brojnim generacijama.

