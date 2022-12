Državni tajnik: Maksimir će biti prioritet, ali treba uložiti i u Poljud

Podijeli :

Izvor: Luka Stanzl/Pixsell

Josip Pavić, državni tajnik za sport, u Dnevniku HRT-a rekao je da će se nakon Nove godine, kada na snagu stupi novi Zakon o sportu, određene sportske građevine proglasiti kao one od nacionalnog interesa.

“Maksimirski stadion će biti jedan od prioriteta, ali svima je jasno da se treba uložiti i u obnovu Poljuda. Dao se period kroz 2023. godinu da gradovi skupe potrebnu projektnu dokumentaciju kroz određene elaborate koji će biti potrebni za društvene i sportske održivosti”, kazao je.

Pavić: Hrvatska ima bezrezervnu podršku UEFA-e

Na pitanje o kolikim se ulaganjima radi, Pavić je odgovorio kako su za 2024. i 2025. godinu osigurana inicijalna sredstva od preko 100 milijuna kuna po godini. Naglasio je kako Hrvatska ima bezrezervnu podršku UEFA-e koja je prepoznala namjeru vlade i spremna je sufinancirati, ali očekuje se potpora i lokalnih zajednica, a i samog Hrvatskog nogometnog saveza.

Rekao je kako glede obnove Poljuda postoji projekt koji govori da za njegovu temeljnu konstrukcijsku obnovu treba oko 20 milijuna eura, no to je u fazi revizije. Na pitanje koji su objekti prioritet za obnovu, Pavić je rekao kako se i do sada ulagalo u sportsku infrastrukturu. Iznos je bio zadnjih godina oko 90 milijuna kuna, a sada se vidi napredak u ulaganjima jer je za sljedeću godinu osigurano 30 milijuna kuna koje će se preko natječaja ulagati.

Što se tiče ulaganja u ljude, Pavić je kazao kako je novim Zakonom omogućeno da se s razine države transferira novac lokalnim zajednicama za stručni rad s djecom i osiguranje opreme, prenosi HRT.

