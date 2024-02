Puhovski o najavi velikog oporbenog prosvjeda: “Da im je stalo da to uspije, ne bi ga tamo organizirali”

Podijeli :

Neva Zganec / Pixsell

Oporbene parlamentarne stranke ljevice i centra ne mire se s izborom Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika smatrajući da ga je HDZ sa svojom saborskom većinom imenovao na tu dužnost kako bi zaustavio istrage protiv članova vladajuće stranke.

Stoga su u četvrtak čelnici osam oporbenih stranaka – SDP-a, Možemo!, Socijaldemokrata, Reformista, Fokusa, Centra, Stranke s imenom i prezimenom i Radničke fronte – nakon sastanaka u sjedištu SDP-a najavili veliki prosvjed protiv izbora Turudića.

Oporba: Jedna od prvih stvari nakon izbora Turudić će dobiti nogu u guzicu, kao i Plenković Turudić za N1: Mirno spavam. Nisam pogodovao Josipi Rimac, nije ni ona meni

Prosvjed planiraju održati na zagrebačkom Trgu svetog Marka u subotu, ali ne ovu, nego 17. veljače te otamo pozvati građane da na izborima kažu “ne” HDZ-u.

“To nije mjesto za ozbiljan prosvjed”

Može li uspjeti prosvjed na Markovu trgu koji je pod egidom sigurnosnih razloga većim dijelom zatvoren za javna okupljanja, upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

“Uspjeha neće biti. Tamo je dovoljno malo prostora da će se činiti kako ima puno ljudi. Da im je zaista stalo do uspjeha, pokušali bi organzirati prosvjed na Trgu bana Jelačića. To je mjesto za ozbiljan prosvjed. Ovdje, s obzirom na blokirani dio trga imate samo Ćirilometodsku ulicu i dio Markova trga gdje već petstotinjak ljudi ispunjava taj prostor. To će biti dovoljno da se stvori privid množine, a istovremeno neće biti masovni prosvjed u punom smislu riječi”, smatra Puhovski.

“Precjenjuje se uloga glavnog državnog odvjetnika”

Osim toga, dodaje, čak i dio ljudi koji su na strani ove oporbe vidi da je situacija s Turudićem završena.

Turudić produbio podjele između vladajućih i oporbe

“Ta je priča gotova i jedino se mogu na ovaj način žaliti zbog toga što je većina kao i obično bila jača”, kaže Puhovski.

Prosvjed je najavljen tek za sljedeću subotu pa bi na (ne)uspjeh istog mogao utjecati i pad interesa i entuzijazma javnosti.

“Oporba je očito pomiješala pokušaj strategijskog dogovaranja za okrupnjeni izlazak na izbore i dogovor o konkretnom prosvjedu. Čini mi se da i oporba, kao i vladajući, hotimično precjenjuju ulogu glavnog državnog odvjetnika i pokušavaju stvoriti problem koji objektivno nadilazi povod”, ističe Puhovski.

“Nešto će se još probrati iz sms-ova gospođe Rimac”

Drugim riječima, oporba bi trebala na “vatri” održavati temu do samog prosvjeda. Puhovskog smo pitali kako bi to mogli postići.

“Mislim da u mobitelu gospođe Rimac ima još nekoliko stotina tisuća sms-ova pa se iz toga može još nešto probrati uz pomoć onih ljudi u DORH-u koji ne žele da im Turudić dođe. Iako mislim da će ljudima već pomalo svega toga biti dosta, ne vidim što se drugo može napraviti. Igra je odigrana tako kako je odigrana, ne po pravilima koja su bila prihvaćena i smatrana napretkom u odnosu na raniju praksu. Izabran je čovjek kojeg je značajan dio javnosti odbio prihvatiti. Ali je izabran i sada je, po mome sudu, u dobroj mjeri kasno za ozbiljnu akciju. No, očito je dobro vrijeme da se postigne temperatura za izbore. Sad svi pomalo shvaćaju ono što govorim već mjesecima – da bez izlaznosti od barem 65 posto, a s obzirom na ove sumnjive popise birača to realno znači 70 posto – nije moguće doći do promjene vlasti”, ustvrdio je Puhovski.

