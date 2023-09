Energetski stručnjak o aferi plin za cent: “Barbarić ne popušta, Plenković ima ozbiljnih problema”

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL/ilustracija

Energetski stručnjak Ivo Peroš u Newsroomu je komentirao aferu 'plin za cent'. Dok oporba i dio kolacijskih partnera traže smjenu šefa HEP-a Frane Barbarića, predsjednik Vlade Andrej Plenković poručuje da će odluku donijeti kad to vladajući žele. No, budući da već tri mjeseca ova plinska afera još nije dobila epilog, Peroš smatra da premijer ima ozbiljnih s Barbarićem.

“Plenković ima ozbiljnih problema s Barabrićem koji očito ne želi popustiti i dati se uvjeriti da na, koliko je to moguće, časno odstupi. Prošao je cijeli rujan bez epiloga, što mi je bilo neočekivano. Jasno je da predsjednik Valde ima silnih problema s Barbarićem i to je neupitno, a čovjek može samo naslućivati zašto je to tako. Bojim se da mora naći neki izlaz jer Barbarić ne popušta”, kazao je Peroš.

Bačić nakon koalicijskog sastanka: Nije bilo govora o Barbariću. Ocjenjujemo i važemo sve

Energetski stručnjak se osvrnuo i na premijerov način komunikacije po pitanju ove afere, navodeći da Plenković relativiziranjem umanjuje stvari.

“Plenković polako gubi konce jer su njegove reakcije neprepotznatljive u odnosu na blisku prošlost, reagira i agresivno, rekao je da je to minoran problem, što je za mene uvredljivo, ponižavajuće, za javnost je 14 milijuna eura šteta je koja je nezamisliva”, rekao je.

“Ova afera je paradigma za sve što karakteriza HDZ na način na koji se vode država, poslovanje, to su sve uglavnom negativne karakteristike, a tu ide i nestručnost i nesposobnost. To je nepojmljivo stvarno”, dodao je Peroš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što se događa s vašim tijelom ako svakoga dana jedete orahe? Uzbuna u europskoj metropoli: Zbog zarazne bolesti stotine ljudi u karanteni, moraju se nositi maske