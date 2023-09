Hrebak nakon današnjeg sastanka s vladajućom koalicijom: “Ni iz braka se ne izlazi na prvoj svađi…”

Podijeli :

Dario Hrebak iz HSLS-a nakon koalicijskog sastanka je, kao i potpredsjednik Vlade Branko Bačić, kazao da se danas nije razgovaralo o sudbini šefa HEP-a Frane Barbarića.

“Nije bila tema jer je to bilo potegnuto par koalicijskih sastanaka prije. Zato sam i dao izjavu. Prvo smo sve komunicirali s našim koalicijskim partnerima, a poslije toga samo dali javnosti svoj stav. Čuli ste i Bačića, on je to dosta dobro ispričao”, kazao je Hrebak i dodao:

“Po tom pitanju, imamo različit stav od koalicijskih partnera, ni prvi, a vjerujem ni zadnji put. Međutim, premijer je taj koji donosi odluke i kao što je rekao Bačić, on važe kakvu će odluku donijeti. Nama je to prihvatljivo.”

Bačić nakon koalicijskog sastanka: Nije bilo govora o Barbariću. Ocjenjujemo i važemo sve Plenkovićev koalicijski partner traži da Barbarić ode: "Kako to više braniti?"

Podsjetimo, Hrebak je neki dan za N1 ustvrdio da Barbarić treba otići, no takve izjave ne smatra pristiskom.

“Mi nikad ne dajemo rokove niti ucjenjujemo niti postavljamo ultimatume, surađujemo dosta dobro već tri godine. Kao partneri, mi moramo izreći jasan stav, što smo učinili i ja i Pupovac“, kazao je.

“Što se tiče gradnje ilegalne vile, Državni inspektorat je na potezu, a što se tiče ovog drugog, ne znam je li to jedini krimen, to će ustanoviti USKOK”, dodao je.

“Na prvoj svađi se ne izlazi iz braka”

Hrebak naglašava da je samo iznio svoj stav i da nema govora o pritisku. Dodaje da je u koaliciji teško uvijek postići konsenzus, ali da će to jasno komunicirati prema svojim biračima jer žele imati čistu savjest prema njima.

Kaže da s dva mandata može iznijeti stav, a ne može mijenjati Hrvatsku. Na upit može li izaći iz Vlade, Hrebak odgovara: “Naravno da možemo izaći iz Vlade. I kad ste u braku, na prvoj svađi se ne izlazi iz braka, tako da ni u braku ne morate uvijek imati iste stavove.”

Naveo je da bi razlog za izlazak iz Vlade bilo da se primjerice uhvati premijera u teškom kriminalu.

“Teški kriminal? Kriminal postoji, ali premijer nije uhvaćen u kriminalu i nemam osjećaj da premijer sudjeluje u nekim kriminalnim aktivnostima”, rekao je Hrebak, dodajući da ne smatra da premijer štiti neke osobe odgovorne za kriminal.

Ističe da ne smatra da Barbarić ucjenjuje Plenkovića. “Mislim da Plenković važe koji je najbolji trenutak da donese određenu odluku. Kakva će to odluka biti, vidjet ćemo, on i dalje ima naše povjerenje, a odluku će donijeti kada procijeni da to treba napraviti, a nama je važno da se odluka donese.”

