Europa i migrantska kriza: “Što bi vojska radila na granici? Pucala?”

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Aktualne političke događaje za N1 Točku na tjedan komentirali su novinar 24 sata Ivan Pandžić i novinar Jutrarnjeg lista Marko Špoljar. Naravno, naglasak je prvenstveno na Schengenu i privremenom "zatvaranju" granica duž Europe.

Što se tiče Slovenije, većih gužvi ima samo na manjem broju prijelaza, gdje se provode strože kontrole, ali većinom se sve odvija kao i prije ove odluke, koja je jučer stupila na snagu. Zato je možda malo upitna logika iza slovenskog postupka.

Burna rasprava u Saboru o migrantima: “I neki su Hrvati teroristi, znači li da nijedan ne može u Švedsku?”

PANDŽIĆ: Svaka država ima svoje unutarnje probleme pa u ovom slučaju želi pokazati mišiće. Nije to vezano samo uz nas, to žele i Talijani, Austrijanci, Mađari da ne pričam… Problem je dublji od 2015. i nama migranti prolaze više nego što želimo priznati. Još kreće i izborna kampanja kod nas pa imamo stranke kao Most i Domovinski pokret, koji žele vojsku na granici. Vlada pak mora pokazati da je situacija potpuno suprotna. A nije crna niti je sve savršeno. Podcijenilo se i problem migranata jer ispočetka je bilo dobro uvesti jeftinu radnu snagu, oni su sretni jer su pobjegli od rata, ali pitanje je koliko su se integrirali i zbog toga problemi dolaze sa sljedećim generacijama.

Taj problem imaju sve bogatije europske zemlje, no proteklih godinu dana, ili više, u Hrvatsku je stiglo na desetke tisuća stranih radnika, većinom iz siromašnih zemalja i spremnih raditi za ispodprosječne plaće. No, dok su oni tu legalno, na granicama i u pokušajima njihova prelaska su oni ilegalni. Idu europski izbori i to pitanje ilegalnih migracija će se sigurno postaviti tijekom kampanje, posebno kod ekstremnijih stranaka. No, je li rješenje postaviti vojsku na granicu?

ŠPOLJAR: To su sve neučinkovite mjere. Ovo što rade mnoge europske zemlje sa suspenzijom Schengena, nije prvi put. U posljednjih deset godina to se dogodilo, mislim, 280 puta. Kao razlog se najčešće navodi opasnost od terorizma. Taj se potez prečesto povlači i uvijek iz unutarpolitičkih razloga.

Koliko je efikasna, konkretno, ova kontrola koju provodi Slovenija na granicama?

ŠPOLJAR: Naravno da je taj kompleksni problem ogroman i traje više desetljeća u europskim izborima te će postati glavno političko pitanje. U svim zemljama s velikim brojem migranata, koji su tamo već i u trećoj generaciji. Zašto uopće postoji taj pojam? Da je netko državljanin, recimo Švedske, ne bi ga se etiketiralo na taj način.

Hrvatska je možda pokazivala mišiće prema migrantima prije ulaska u Schengen, ali sad se to nekako olabavilo jer se migranti lakše šeću kako žele.

Glavašević o kontrolama na granici: Ne zvuči mi osobito istinito da je hrvatska policija mekana prema migrantima

PANDŽIĆ: Kao država nemamo toliki problem možda jer odlaze. Ljudi koji su ovdje došli raditi, izrabljuje ih se, pošteni su i nema s njima problema. I ljudi ovdje znaju što su ratna stradanja pa imaju više empatije, no i to se polako gubi. Ljudi u Lici i okolici ne znaju što se događa, zašto su oko njih migranti. Mi nemamo nikakve protokole. I što bi vojska riješila? Što može vojska, zapucati?

ŠPOLJAR: Ma to su obične gluposti. U konačnici, to je jučer rekao i predsjednik Zoran Milanović u svom preekstenzivnom objašnjavanju. Rekao je jednu očiglednu i pametnu stvar, da vojska nije obučena za kontrolu granice i nema ovlasti za to.

Problem, u konačnici, su dva narativa – onaj negativan koji prikazuje migrantsku krizu kao veliku katastrofu i onaj pozitivniji koji prikazuje da je sve savršeno.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zoran Milanović o kontroli na granicama: Problem je, nažalost, u Bosni i Hercegovini TNT KOMENTAR: Don’t look u rampu na granici