Evo zašto je ovaj vatrogasac nagrađen za hrabrost: “Milimetri su nedostajali…”

Podijeli :

Vatrogasac i vozač Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Anđelko Mihok jedan je od dobitnika nagrade za hrabrost zbog postupanja tijekom velike zagrebačke oluje 19. srpnja ove godine, o čemu je više govorio u N1 Newsnightu.

Naime, u Opatiji se održavaju Dani sigurnosti na kojima se tradicionalno dodjeljuje Velika nagrada sigurnosti, za one koji su iskazali najveću hrabrost. A ove su godine nagradu dobili zagrebački vatrogasci.

“Sam doživljaj spasiti nekoga je nevjerojatan i nema veće nagrade od toga”, započeo je Mihok pa se prisjetio tog dana spašavanja na Vrhovcu:

Velika oluja poharala Hrvatsku: Razoren kamp u Istri, krov pao na aute u Zagrebu

“Moram napomenuti da je uz nas bilo i DVD Šestine i zahvaljujem im se. Linije su nam bile zagušene taj dan, doći do mjesta interevencije je bilo izrazito teško zbog situacije u gradu. Trebalo je mnogo toga proći da bi se došlo do osobe zarobljene u automobilu. Drvo je bilo preko njega i milimetri su nedostajali da dođe do težih posljedica. A ovako je bila neozlijeđena. U 20-godišnjoj karijeri bilo je puno intervencija, ali ne znam koju bih izdvojio da je slična ovoj. Možda kad smo spašavali dijete čija je majka bila gluhonijema pa se bilo teško sporazumijeti. Ponavljam, svaka pomoć je najveća nagrada i sreća, pritom se na sve zaboravi.”

Nakon intervencije u zagrebačkoj oluji, s gospođom koju su spasili više se nisu čuli.

“Spasili smo joj život i to je najveća nagrada, no nismo se više čuli ili vidjeli. Moram reći i da je taj dan bilo mnogo intervencija u kojima su soašene brojne osobe. Zato, ovo je nagrada svim vatrogascima u Hrvatskoj.”

Što treba osoba imati da bi radila ovakav posao i što je motivacija?

“Hrabrost. Treba imati strahopoštovanje. Svaka intervencija je specifična na svoj način, nijedna vježba ne pripremi na to. Volja i znanje su također neizostavni, bez toga nema dobrog vatrogasca”, zaključio je Anđelko Mihok.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kod Raba se nasukao brod pun turista. Vatrogasci spasili 38 osoba Stručnjak otkrio što je štetnije za crijeva – pivo ili vino Uzbuna u europskoj metropoli: Zbog zarazne bolesti stotine ljudi u karanteni, moraju se nositi maske