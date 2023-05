Filipović: Protiv sam instrukcija, od državne mature stvara se biznis

Podijeli :

Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, gostovao je u Newsnightu i najavio novu državnu maturu.

“Ove godine bit će otprilike jednak broj pristupnika državnoj maturi kao i prošle godine. Računamo na brojku oko 28 i pol tisuća. Ispit iz hrvatskog jezika sada će trajati dva dana i bez eseja se ne može proći ispit. Esej je važan dio pismenosti i dobro je da se esej kao uvjet polaganja vratio. Vodili smo računa da broj književnih djela koje učenici trebaju pročitati smanji. Ove godine je tako određeno četiri dijela, ali mislim da će sljedeće godine biti ipak nešto više, najvjerojatnije njih šest”, rekao je Filipović.

Komentirao je i slučaj od prošle godine kada je talentirana učenica diskvalificirana, jer se potpisala na esej.

“Žao mi je što se to dogodilo i bacilo sjenu na cijelu državnu maturu. No učenica je prekršila pravila i bilo smo prisiljeni ponišiti taj ispit. Ustavni sud je pokazao da smo postupali po pravilima. Da smo to narušili pravila doveli bi u smisao državnu maturu. No i tada sam tvrdio, da pravila možda nisu najbolja. Sada smo to promijenili, pa premda potpisivanje i dalje nije dovoljno, ali našli smo rješenje (naljepnice koje će se zalijepiti na mjesto gdje su se pristupnici ispita potpisali), što učiniti ako se takav slučaj ponovo. Spremni smo biti tolerantni prema bezazlenim kršenjima pravila. Ako netko nacrta cvjetić, primjerice. Ali diskriminirajuće sadržaje i poruke nećemo tolerirati”, poručio je Filipović.

Komentirao je i privatne instrukcije za državnu maturu, odnosno pripreme koje organiziraju mnoge centri

“Prihvatljivo mi je da škole unutar sebe održavaju pripreme. No nisam sretan da se putem privatnih instrukcija od državne mature radi biznis. Zbog toga nisu svi učenici u istoj šansi. Gubi se temeljna ustavna odredba da svi imaju iste šanse. Stvara se nepotrebna psihoza. To je pomodarski”, zaključio je Vinko Filipović.

