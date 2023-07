“Plenković nas uvjerava da je bogomdan premijer koji je tu da bi nas usrećivao”

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić gostovao je u Novom danu gdje je komentirao aferu s jeftinom prodajom plina HEP-a.

Fižulić kaže da bi cijelu priču podijelio na dva pitanja.

“Prvo je zašto vlada nije promijenila uredbu prije dva, tri, četiri mjeseca kada je bilo evidentno da će cijela plina pasti jer je pala ispod tih famoznih 47 eura još u ožujku. Drugo pitanje je zašto Uprava HEP-a, koja je znala, a znala je i vlada jer je državni tajnik Hrvoje Bujanović polovicom lipnja pred Saborom rekao da je cijena ispod 30 eura i da su skladišta puna, nije zaštitila svoju tvrtku od gubitaka”, pitao se.

“Uskok bi trebao ustanoviti koji je bio motiv HEP-a da ne poduzme ništa. Radi li se o neznanju, javašluku i nepoznavanju, ili je netko primao novac da takvo nešto ostane, što je mito i korupcija. Ja sam skeptičan da će se takvo nešto ustanoviti, ali da postoji odgovornost premijera i vlade da zaštite HEP od gubitak – to je istina”, dodao je.

Objasnio je da su dvije vrste prodaje. “Jedna je koja se događa u transportnom sustavu, za što je zadužen HROTE, a odnosi se na tehničke viškove, što je na nivou 10 posto mjesečne proizvodnje Ine. To se prodaje na burzi HROTE-a po marginalnim cijenama. Za PPD, ili Inu to je marginalna količina. Drugi daleko veći problem je što je HEP morao kupiti 500 tisuća MWh i što mu je bio višak 340.000. Uz one količine prije, mi imamo višak od 280.000 MHw i mi ne znamo gdje je taj višak, navodno je to kupio PPD, ali mi nemamo potvrdu toga. HEP kaže da je odloženo u transportni sustav, ako je tako onda dolazi do prodaje po ovim cijenama od 1. centa. HEP nije mogao po zakonu to prodati PPD-u”, naveo je.

“HEP je sav taj plin morao najkasnije u veljači prodati po 47 eura i sebe zaštiti od gubitka jer bi prodajom futuresa sebe zaštitio. Isto je trebala napraviti i Gradska plinara Zagreb, zaštiti se ovom operacijom na burzi. To je posao onih koji se bave burzovnim robama, da sebe štiti od pada i porasta cijeni. Top vjerojatno rade PPD i Ina”, rekao je Fižulić.

Tvrdi da naravno da vlada zna gdje je otišao taj plin, kome i po kojoj cijeni. “Plinsko tržište je regulirano jer je promjena cijene zabilježena u realnom vremenu i svi sve znaju. Vlada se našla na skliskom terenu jer nije promijenila uredbu i nanijela direktnu financijsku štetu HEP-u. Nakon sedam godina vladavine Andreja Plenkovića jasno je da on neće priznati tu grešku. Za njega ta afera ne postoji jer on je sedam godina uvjeravao javnost da je on nepogrešiv, bogomdan premijer koji je došao ovdje da bi usrećivao hrvatsku javnost. Grijeh šefa Uprave Barbarića je kristalno jasan i nikakav dopis vladi ga neće spasiti jer je on ranije morao zaštititi tvrtku. Prema tome moraju otići i on i Plenković i cijela plinska vertikala u HEP-u”, dodao je.

Tvrdi da je premijer objašnjava kako je trgovanje plinom složeno te da nitko u vladi to ne razumije, ali da to nije istina jer postoje državni tajnici koji itekako razumiju kako funkcionira tržište plina.

