rasprava zatvorena za javnost
FOTO / Nastavlja se suđenje Srđanu Mlađanu: Na sud doveden uz jako osiguranje
Na Županijskom sudu u Varaždinu u utorak je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, rasprava je zatvorena za javnost, a suđenje bi se danas trebalo nastaviti čitanjem dokumentacije koju je kao dokaz predložila obrana.
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Mlađan je na sud doveden u jutarnjim satima uz jako osiguranje pravosudne policije. Prilikom izlaska iz vozila kratko se obratio okupljenim novinarima.
"Šteta što danas nećete ćut' ovo", poručio je Mlađan prije ulaska u zgradu suda.
Na prethodnoj raspravi sudsko vijeće prihvatilo je i prijedlog obrane da se kao svjedok ispita novinar Andrija Jarak i to na dvije od predloženih okolnosti. Tada nije bilo precizirano hoće li Jarak biti ispitan 6. ili 8. listopada, za kada je zakazan sljedeći termin suđenja.
Mlađan je ranije osuđen zbog tri ubojstva, pljački i otmice, a trenutačnu zatvorsku kaznu trebao bi odslužiti u svibnju 2027. godine.
U aktualnom postupku tužiteljstvo ga tereti da je tijekom izdržavanja kazne u Lepoglavi poticao druge osobe na počinjenje kaznenih djela te planirao otmice i ubojstva osoba za koje je smatrao da su mu se zamjerile, a Mlađan odbacuje sve optužbe.
Mlađan je u siječnju 1998. kao maloljetnik u Petrinji, hicima iz automatske puške, ubio svoju vršnjakinju, a mjesec dana kasnije u sisačkom naselju Željezara na identičan način usmrtio je i 63-godišnjeg umirovljenika.
Tijekom izlaska na slobodni vikend u veljači 2002. opljačkao je banku i ubio policajca, nakon čega se dao u bijeg. Potom je oteo tročlanu obitelj na zagrebačkom Borongaju, ali se predao nakon pregovora s policijom. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu Mlađan je osuđen na 29 godina zatvora.
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