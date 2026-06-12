Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, javnosti poručio da se "zahvaljuje na podršci"

Rekao je da mu se tada preko Facebook profila javio Bijelić i tražio njegov broj mobitela, nazvao ga i tražio ga uslugu - da napiše izjavu kako je čuo da je Srđan pričao tijekom šetnje da će, kad izađe van, dati ubiti neke ljude, za što mu je, kazao je, nudio novce. Dodao je da je blokirao Bijelića zato jer ga navodi na kaznena djela.