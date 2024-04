FOTO / Neobičan prizor u Jadranu. Stručnjak: To je najvjerojatnije golema psina

Podijeli :

IlustracijaZvonimir Barišin/Pixsell

U ponedjeljak je u Brijunskom akvatoriju zabilježen neobičan prizor. Ribari i surferi vjeruju da su svjedočili napadu morskog psa na tunu. Stručnjak za Regional Express objašnjava kakva je mogućnost ovakve situacije i o kojim vrstama ribe je riječ.

Za pomoć pri identifikaciji Regional Express je upitao dr. sc. Nevena Ivešu koji je rekao da je riba koja skače iz mora najvjerojatnije atlantska plavoperajna tuna.

FOTO / U Jadranu snimljen drugi po veličini morski pas Broj smrtonosnih napada morskih pasa gotovo dvostruko veći u 2023.

“Vidi se i jedna peraja koja bi mogla biti od goleme psine (Cetorhinus maximus) koja je nedavno viđena i kraj Savudrije. Taj morski pas je planktonivor i zasigurno nije napao tunu nego je moguće da su se zajedno hranili na tom mjestu”, objasnio je.

Sada je more u punoj produkciji i ima puno sitne plave ribe kojom se obje vrste hrane. S obzirom da fotografija ne otkriva previše detalja, moguće je također da je tuna napadnuta od strane nekog predatorskog morskog psa kao što su mako ili modrulj, no Neven Iveša objašnjava da se to u ovom slučaju čini manje izgledno, s obzirom na uobičajeni ciklus proizvodnje u sjevernom Jadranu.

“Tune se sada viđaju na sve strane jer se intenzivno hrane kako bi prikupile dovoljno rezervi za period mriješćenja koji uskoro predstoji kada će sve plavoperajne tune napustiti Jadran i krenuti put zapadnog Sredozemlja na mrijest nakon čega će se vratiti. Apsolutno nije rijedak slučaj da se više vrsta zajednički hrani na nekom području što bi i ovdje mogao biti slučaj”, zaključio je dr.sc. Neven Iveša.

