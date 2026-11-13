DHMZ IZDAO UPOZORENJA
FOTO, VIDEO / Snijeg pada u Gorskom kotaru, očekuje se i do 30 centimetara
U višim predjelima Gorskog kotara počeo je padati snijeg, a prema najavama meteorologa, tijekom petka moglo bi se nakupiti i do 30 centimetara mokrog snijega, dok se istodobno očekuju jak vjetar i olujna bura na Jadranu.
Snježne pahulje u petak poslijepodne počele su padati u gorskim krajevima Hrvatske. Prema snimkama kamera Hrvatskog autokluba (HAK), bijeli pokrivač već se počeo stvarati na pojedinim dijelovima autoceste A6, među ostalim na području Ravne Gore, Delnica i Vrbovskog.
Prema prognozi koju je objavio portal Istramet, tijekom poslijepodneva i večeri u gorskim bi predjelima moglo pasti i do 30 centimetara mokrog snijega.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petak je najavio pretežno oblačno, kišovito i prilično vjetrovito vrijeme. Lokalno je moguća obilnija kiša praćena grmljavinom, no poslijepodne bi oborine trebale slabjeti. U višim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.
Na istoku zemlje puhat će umjeren i jak sjeverozapadni vjetar, dok se u ostalim krajevima očekuje sjeveroistočnjak. Na Jadranu će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, a na jugu jugo, uz postupni prelazak na jaku i olujnu buru.
Temperature će se sniziti te će se uglavnom kretati između pet i deset stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu će biti toplije, od 14 stupnjeva na sjeveru do 21 stupanj na jugu.
DHMZ izdao upozorenja zbog vjetra
Zbog pogoršanja vremenskih prilika DHMZ je za petak i subotu izdao upozorenja na opasne vremenske pojave.
Za petak, 13. studenoga, upozorenje na jak i olujni vjetar odnosi se na Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.
Subota bi trebala donijeti većinom sunčano, ali hladnije vrijeme. Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla. Na krajnjem istoku zemlje tijekom noći moguća je kiša zbog povećane naoblake, dok se oborine na jugu očekuju i ujutro.
Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje bura, koja će tijekom noći i jutra biti umjerena do jaka, a podno Velebita i olujna.
DHMZ je upozorenje na jaku i olujnu buru za prve sate subote izdao za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.
Jutarnje temperature u subotu bit će od nula do pet stupnjeva, a na Jadranu od sedam do 12. Najviše dnevne temperature kretat će se između šest i 11 stupnjeva, u gorju će biti nešto niže, dok će se uz obalu i na otocima penjati na 13 do 17 stupnjeva.
U međuvremenu je na Facebook stranici Vlakovi u Rijeci objavljena i snimka vlaka koji prolazi kroz snijegom prekriven krajolik na relaciji između Fužina i Lokava, prenosi Dnevnik.hr.
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