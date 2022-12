Fra Brčina: Mladi su danas jako ranjeni i treba ih slušati i ohrabrivati

Podijeli :

Izvor: N1

Fra Mario Brčina u N1 Studiju uživo govorio je o blagdanskim porukama, radu s mladima te društvu kojem živimo.

Fra Brčina govorio je o akciji “Obrok za obrok” te komentirao situaciju u kojoj su redovi onih koji čekaju hranu sve duži. Rekao je kako su zahvaljujući dobrim ljudima uspjeli i ovaj Božić pripremiti obroke za sve koji su ga zatražili.

“Pokušali smo omogućiti svima koji traže pomoć da Božić proslave dostojanstveno bez obzira na njihove materijalne sposobnosti”, kaže fra Brčina.

A ima li sve više novih siromašnih, onih koji rade, a koji ne mogu zaraditi dovoljno da pokriju sve potrebe, rekao je da je sve više takvih osoba.

“Ima sve više onih koji bez ovakve vrste pomoći ne mogu”

“Ima ljudi koji su doživjeli nekakav krah u životu, poslovni, obiteljski ili su se spletom životnih okolnosti doveli do ruba i da im ovakva vrsta pomoći dobro dođe”, kaže fra Brčina. Dodaje kako ima onih koji nakon zaposlenja prestanu koristiti ovakvu vrstu pomoći no nažalost ima onih koji bez ovakve vrste pomoći ne mogu.

Fra Brčina komentirao je konzumerizam zbog kojeg se, smatraju mnogi, izgubio pravi smisao Božića.

“Imamo dvije slike ljudi koji se pripremaju za Božić. Onih koji podlegnu kupovini darova i konzumerizmu i materijalnom. Naravno da je Božić blagdan darivanja, ali darivati ne treba samo taj dan. Paralelno s njima imamo i one koji se duhovno pripremaju. Tako da imamo dvije slike ljudi koji slave Božić. One koji uzimaju taj datum za blagdan, a nemaju nikakvu vezu s Bogom i vjerom, i one koji se pripremaju duhovno, koji su išli na zornice, pripremali se postom i pokorom za duhovno iskustvo Božića”, kaže fra Brčina.

Naglašava kako unatoč isticanju materijalnog, postoji sve veća potreba za onim duhovnim. “Zanimljivo je da su zornice u svim crkvama bile pune”, kaže fra Brčina i dodaje da je potrebna snažna volja ustati se u pet ujutro da bi u šest bio na misi i da se po punim crkavama na zornicama vidi da ljudi traže Živog Boga.

“Mladima treba razgovor i osjećaj da ih se čuje”

Na komentar da je jedan od najpopularnijih svećenika među mladima te kako stotine dolaze na njegove sastanke četvrtkom u crkvi sv. Duha.

“Često se nameće slika da mlade ne zanima vjera. Na ovaj način pokazujemo da to nije istina”, svaki četvrtak dođe između 800 i 1000 mladih studenata na druženje u crkvi. Ističe kako na tim sastancima pokušavaju mladima dati živo iskustvo Boga. “Oni dolaze osjetiti da je Bog živ i da je Bog ljubav”, kaže fra Brčina.

Fra Brčina ističe da mladima treba razgovor i osjećaj da ih se čuje. “Oni osjete koliko je nama stalo do njih i to cijene”, kaže fra Brčina. “Razgovaramo s njima, educiramo ih i pokušavamo im odgovoriti na njihove konkretne potrebe”, kaže fra Brčina koji kaže da su na on i njegova braća franjevci na raspolaganju mladima svaki četvrtak i da pokušavaju pomoći svima koji im dođu.

Na pitanje što mlade najviše muči kaže kako bi o tome mogao govoriti dugo.

“Problem su disfunkcionalne obitelji. Svega ima. Ti mladi su ranjeni i treba im dugo vremena da se vrate sebi. Mladi su danas dosta nesigurnu, nedostaje im samopouzdanja, neodlučni su i na tome najviše radim s njima i potičem ih da rade na sebi, vjeruju sebi i naravno Bogu”, kaže fra Brčina i dodaje da su mladi danas jako ranjeni i da ih treba mnogo ohrabrivati. “Mladi su izmoreni nametnutom slikom kakvi trebaju biti, trendovima i svime što je in, pa izgube sebe. Imaju prevelika očekivanja pa se razočaraju”, kaže fra Brčina.

