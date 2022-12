U Hrvatskoj više od 2000 beskućnika: Tko im pomaže tijekom blagdana?

Podijeli :

Izvor: N1

Slika božićnih blagdana obično uključuje obitelj koja je u toplini doma sretna i okupljena oko stola prepunog hrane. No, teško je u tim trenucima zamisliti da istovremeno ima ljudi koji spavaju na cesti i koji o blagdanskom stolu - mogu samo sanjati. Beskućnici, ljudi slabijeg financijskog statusa, ionako nevidljivi i zanemareni, ovih dana još su nevidljiviji. Ipak, tu su oni koji ih nikad nisu zaboravili. Tko su oni i koliko je važno u ovim danima misliti i na one najsiromašnije pogledajte u prilogu Lucije Ptičar.

Mnogi građani ovih su blagdana zbog inflacije morali razmisliti o svakoj potrošenoj kuni. Ipak, neki i ono malo što imaju podijele s onima koji nemaju ništa.

Upitali smo građane pomažu li potrebite: “Treba pomagati svima, naročito beskućnicima. To mi svi većinom činimo. Pomažemo preko Caritasa, Crvenog križa uplatimo uplatnicu, godišnje možda par puta.”

No, neki ističu da u trenutnoj situaciji nije lako ni pomagati: “Ja uvijek dam i za crkvu i kad mi netko dođe dam, ali to je sve sitno jer nemam – znate to je problem. Ja volim pomagati i s ljudima surađivati.”

Zato su Franjevci sa Svetog Duha posljednjih mjesec dana, petu godinu zaredom, održali akciju “Obrok za obrok“ kako bi osvijestili problem siromašnih i pomogli im. Sav prihod s adventskim kućica ”Kod fratara” sa Svetog duha odlazi za potrebe pučke kuhinje.

“Ipak ima dobrih ljudi. Ja vam vjerujem u dobre ljude i uvijek ima, kad gledam kako oni krasno brinu o tim beskućnicima, o siromašnim ljudima onda me to veseli”, ističe gospođa s kojom smo razgovarali u blizini pučke kuhinje.

Fratar Vilček Novački radi na buđenju svijesti građana o važnosti pomaganja siromašnima: “Potičemo ljude da i oni čine dobro, da i oni mogu u svojim sredinama pomoći siromašnima. Svaka naša akcija uvijek nađe nekog novoga dobrotvora, donatora. To je bit ovoga Božića – da čovjek bude radostan bez obzira koliko mu je teško.”

I zato, ono što franjevci žele je blagdanima dati smisao, skrenuti pozornost na pomaganje, a ne na konzumerizam.

Franjevac Ivan Lotar stoga podsjeća: “Životni križ dođe, patnja dođe svakome. Mi trebamo staviti sa strane svoje vlastite, malene, minorne razlike i početi gledati na opće dobro naše domovine uopće.”

U Hrvatskoj trenutačno ima oko 2.200 beskućnika, a njih tek 420 boravi u 13 prihvatilišta i prenoćišta koja postoje u Hrvatskoj. S rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti bori se svaka peta osoba u Hrvatskoj. Volontera u Hrvatskoj ima, ali smatraju neki, nedovoljno.

Građanin s kojim smo razgovarali ističe svoju zabrinutost oko situacije sa siromaštvom u Hrvatskoj: “Ja mislim osobno da ljudi lažu. Nije istina, ne bi bili toliki redovi za hranu bilo gdje, na placu isto da vidite da kupe jedan obrok, a ima više članova. Takva je situacija u društvu, velike su razlike između pojedinih slojeva društva. Žalosno je, to moram reći.”

Da bi izrazili solidarnost prema najugroženijim skupinama u društvu ponekad nije potrebno da posegnete u džep.

Fratar Vilček Novački zaključuje: “Nekad treba samo s čovjekom porazgovarati, dati mu tu utjehu, novu nadu da ima neko svjetlo na kraju tunela.”

Zato, osvrnite se oko sebe jer već danas nekome, pa makar i na kratko, možete izmamiti osmijeh na lice.

