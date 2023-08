Fuchs je o Banožiću izrekao tri netočnosti – evo koje!

Podijeli :

"Ministar Banožić očito je iz političkih razloga odlučio povući kočnicu, ali to nije dovoljno", rekla je gostujući u N1 Studiju uživo novinarka Telegrama Dora Kršul, koja je proteklih dana analizirala spornu knjigu ministra obrane Marija Banožića i došla do otkrića da je 70 posto teksta doslovce prepisano iz materijala i udžbenika osoba koje su ga pozitivno recenzirale, a nakon čega je ministar povukao zahtjev za napredovanjem u zvanje izvanrednog profesora.

S obzirom na to da ministar u objavi na Facebooku nije osporio da je priručnik prepisao, smatra da bi trebalo dobro pročešljati i provjeriti njegov dosadašnji znanstveno-nastavni put te kvalitetu nastave na Veleučilištu u Vukovaru gdje se planirao natjecati za zvanje izvanrednog profesora. Njegov uradak nazvala je “ružnim podcjenjivanjem studanata”.

“Osim toga, svakako, ovo troje profesora koji su ga pozitvno ocijenili, a prepisao je njihove knjige, oni još jučer moraju biti u nekom etičkom postupku, možda stegovnom postupku zbog grubog kršenja pravila. Prodekanica koja je u uvodnom dijelu nahvalila Banožićevu knjigu svakako treba biti opozvana od strane Sabora s mjesta članice Nacionalnog vijeća za znanost”, zaključuje Kršul.

Kakva kazna prijeti Banožiću zbog prepisivanja knjige?

Sporna je svakako i rekacija dvoje ministara koji su jučer odgovarali na pitanja o Banožiću nakon predstavljanja novog Zakona o hrvatskom jeziku u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Tom prilikom ministar znanosti Radovan Fuchs banalizirao je i relativizirao Banožićevo plagijatorstvo rekavši da se ne radi o knjizi koju je želio koristiti za napredovanje već o PowerPoint prezentaciji za studente koja “mora biti atraktivna”.

“Sasvim sigurno ovo što je Banožić napravio nikome u 2023. godini nije i ne može biti atraktivno. Druga stvar gdje se ministra može pobiti je da je riječ o prezentaciji. Ne, to nije PPT prezentacija već knjiga jer ima broj ISBN broj kao i svaka druga knjiga. Osim toga, netočno je tvrditi da mu to nije bio uvjet za napredovanje jer se u uvjetima rektorskog zbora, a to jasno stoji, vrednuje nastavni materijal, što je on i proizveo”, rekla je Kršul pobijajući ministrove jučerašnje tvrdnje.

Poražavajućom je ocijenila i reakciju ministrice kulture.

“Ona, koja je zaista grubo plagirana, a pored nje u Vladi sjedi Mario Banožić… Porazno je da ni ona niti Fuchs nisu našli za shodno da se od njega ograde”, zaključila je novinarka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.