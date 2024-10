Josip Štimac: Sumnjam da Hrvatsku vojsku šalju u rat u Ukrajinu…

Podijeli :

N1

Bivši zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i član Upravnog odbora Hrvatskog generalskog zbora Josip Štimac bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o NSATU misiji i stanju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Josip Štimac odgovorio je na pitanje može li obučavanje vojnika u NATO-ovoj misiji naštetiti ugledu Hrvatske: “To je unutarnja politika između dva brda. Ne bih rekao da to ima neke velike reperkusije, ali nije ugodno.”

“Predsjednik Republike je legitimno izabran i ima pravo na svoje stavove. S druge strane Andrej Plenković kao predsjednik Vlade je isto legitimno izabran, ali ne mogu se oteti dojmu da je na neki način tu i Ustav malo pridonio tome jer dozvoljava ovo. Ustavni stručnjaci bi trebali razmisliti kako izbjeći ovakve situacije”, dodao je.

Anušić zbog optužbi o zabrani Kundidu napustio sjednicu Odbora. “Ovo je prvorazredni politički skandal”

“Politika treba biti izvan vojske”

Komentirao je i korištenje vojske u političke svrhe: “Politika treba biti izvan vojske i vojska izvan politike, bilo je takvih pokušaja, ali hrvatsko društvo, kako sazrijeva sve se više uklapamo u demokratske čimbenike koji su potrebni. Struka treba objasniti, kada je Nacionalni odbor u pitanju, časnici i generali koji su na takvim pozicijama, kao što je načelnik Glavnog stožera, mogu se naći u neobranom grožđu kada se trebaju opredijeliti za jednu ili drugu stranu, to treba izbjegavati.”

“Sumnjam da Hrvatsku vojsku šalju u rat u Ukrajinu, to nije tako. Mi idemo u 100 misija, to su uvijek bile UN-ove misije, ovo je NATO misija, zato bih ja isto volio čuti objašnjenje struke, ja sam isto malo sad već izvan struke, 25 godina sam u mirovini, ali volio bih čuti izvorno, iako je to zapravo već dosta jasno” dodao je Štimac.

“Bilo je dosta kaotično”

Odgovorio je na pitanje u kakvom je stanju Hrvatsko ratno zrakoplovstvo: “Od 2000. pa sve do ove odluke o nabavci ovih Rafalea, odnosno odluke da se krene u nabavku nekakvog višefunkcionalnog borbenog aviona, bilo je dosta kaotično i dosta se kretalo u smjeru da se ugasi ta jedna grana Oružanih snaga. Ako vi ostanete u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu bez borbenog aviona, vi ste ostali bez te grane.”

VIDEO / Rafalei opet lete nad Hrvatskom, MORH najavio buku

“Ostalo se svodi sve zapravo na nekakvu potporu. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, zaista, to sam ja tvrdio cijelo vrijeme, i ne samo ja, djelatnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su na neki način žilavi. Od samog početka stvaranja pa kasnije sve do sadašnjeg zapovjednika zrakoplovstva, mi na neki način znamo što hoćemo, ne radi nas, nego radi ovog društva kojem smo dali svoj doprinos u Domovinskom ratu pa zato vjerujem da će to opstati. Na neki način, bilo je, zaista, o koncu visilo hoće li to zrakoplovstvo ostati ili neće, tako da nabavkom ovih aviona, ja sam uvjeren da će opstati. Da, tu može uvijek nešto bolje i nešto lakše, to se uvijek može, ali uglavnom ide u dobrom smjeru”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dokazano najgori znak u horoskopu: Teške je naravi, a svoje pravo lice vješto skriva Stier: Moja najveća kritika Milanoviću je…