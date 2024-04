Gay aktivist za N1 otkrio zašto političari ne mogu skrivati seksualnu orijentaciju

Podijeli :

Franko Dota iz Udruge Zagreb Pride u N1 Dnevniku s Ilijom Jandrićem osvrnuo se na izborni kompas kroz koji se javno prokazalo LGBT političare, čak i one koji nisu dali suglasnost da se to učini.

Naravno, to je izazvalo kritike i političari sa svih strana složno su poručili da to nije u redu.

Političari složni: Zagreb Pride nije imao pravo “outati” one koji to nisu učinili sami

“Svi su LGBT kandidati i to nije sporno, nitko nikoga nije nasilno outao. Svi su oni out otprije. Pogrešno se navodi i da to nije u skladu s ustavno-demokratskim praksama. Upravo suprotno, jeste. U priopćenju smo jasno rekli da nitko nije outan bez privole”, izjavio je Dota i dodao:

“Saborski zastupnici koje smo naveli, u našoj zajednici su out, to nam je općepoznato. Razumijem da nekome koga zanima razvoj OPG-ova to možda nije poznato, ali nama jest.”

To nije ponudilo odgovor na to jesu li pristali da ih se javno prokaže, van LGBT krugova. Jer, neki od njih možda to nisu još rekli svojim obiteljima. Seksualna orijentacija trebala bi biti privatna.

“Tako je, osim ljudi koji odluče zastupati temeljne vrijednosti i Ustav”, tvrdi Dota, ali neki zastupnici bili su neugodno iznenađeni.

Pokušao je potom pojasniti javni interes takve objave.

“Ova zemlja dugo živi pod devizom da je gay ok. Dakle, mi smo u tom kontekstu objavili podatak koji je jednak podatku o boji očiju. Oni nisu bilo tko, to su saborski zastupnici, u poziciji su moći. Sve kandidate smo pitali za privolu”, naglasio je gay aktivist i napomenuo:

“Nitko ne može biti “u ormaru” i biti saborski zastupnik. To nije u skladu s Ustavom. Također, ako netko ode na gay party u Berlin i sretne nekog iz Hrvatske tko ga poznaje, outao se. To su potom općepoznati podaci.”

Kako to može pomoći LGBT zajednici u Hrvatskoj?

“Ovo je važan iskorak u podizanju i kvaliteti našeg javnog komuniciranja. Želimo bolje, naprednije, drugačije… Uvjeti života se mijenjaju. Primjerice, kroz društvene mreže se sve sazna”, zaključio je Franko Dota.

