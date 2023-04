Glasovac o Filipoviću i predatorima: Ili je lagao ili mora prijaviti prijetnje

Podijeli :

N1

Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac u Newsroomu je komentirala izjavu ministra gospodarstva Davora Filipovića o predatorima. Navodi da ministar mora otkriti tko su ti predatori i mora prijaviti prijetnje, ako ih je bilo.

“To su ozbiljne stvari preko kojih se olako prezlazi. Ministar je ničim izazvan rekao da ta značkica na reveru, zastava Hrvatske, obvezuje njega da zaštiti interese Hrvatske od predatora koji Hrvatsku vide kao bankomat“, kazala je Glasovac i nastavila:

Nikola Grmoja: Plenković zatajio Filipovića kao Petar Isusa

“Nitko ga nije vukao za jezik. Sam je, suočen s određenim pritiscima vjerojatno, otvorio ovu temu. Očito je otišao korak predaleko i sad se pokušava sanirati šteta. Ako netko prijeti ministru Filipovću to su ozbiljne stvari kojima se treba baviti ozbiljne institucije. On to sada relativizira.”

Navodi da je postojao i sličan slučaj s ministricom Natašom Tramišak koja je slala signale da joj se prijeti. “Ta ministrica više nije ministrica, a slučaj se nikad nije rasvijetlio.”

“Ili je lagao ili mora prijaviti prijetnje”

“Ministar mora reći tko su ti predatori koji žele preko leđa Vlade raditi kontra interesa Hrvatske i služiti se Hrvatskom kao bankomatom. Jesu li to neki vanjski vladari koji upravljaju Hrvatskom ili su to ljudi koji su pozicionirani više od njega, odnosno doalze li ti pritisci od premijera da ministar ne smije čačkati mečku i da mora raditi neke stvari po nečijem nalogu”, istaknula je Glasovac.

“On je ili lagao hrvatsku javnost i za to treba snositi odgovornost ili ako je to istina, dužan je prijaviti te prijetnje”, dodala je.

Benčić: Sve predatore od kojih se branimo je stvorio HDZ

Govoreći o situaciji Petrokemiji, navodi da se Filipović ograđuje od tog ugovora iz 2018. “Uzeo je distancu. Čemu potreba raditi odmak od nečega iza čega stoji Vlada? Ovdje nešto smrdi, smrdi, užasno smrdi.”

Osvrnula se na posljednje nasilne incidente diljem Hrvatske – paleži automobila, pucnjave, navodeći da se nasilje opet vratilo na ulice.

“Auti ponovno lete u nebo. Ne znam zašto ponovno naše ulice postaju nesigurne. Vidimo da nisu zaštićeni ni čelnici policije ni suci, a kamoli građani”, navodi Glasovac.

Kaže da Plenković ima “omnipotentni delirijum” – ja mogu što hoću i dokad hoću, no Glasovac navodi da je već bilo takvih koji su smatrali da su nedodirljivi, ali da ničija nije gorjela do zore.

Osvrnula se na predsjednika Republike Zorana Milanovića i na Plenkovića, navodeći da Milanović nema utjecaj kao Plenković.

“Predsjednik države ima samo snagu riječi, ali nema nikakav utjecaj na institucije, nema utjecaj na to tko će biti čelnik DORH-a niti može nekog nazivati i govoriti koga treba istraživati, što smo čuli da je Plenković radio – “dajte malo šarajte, pogledajte opozcijske što rade”. Pa Hrvoj-Šipek je isprepadana jer ga vidi kao svog poslodavca i utjeran joj strah u kosti”, kazala je Glasovac, dodajući da Hrvoj-Šipek mora shvatati da su joj poslodavac građani Hrvatske.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.