Jandroković: Anušić dao jednu dijagnozu stanja

U utorak se u Saboru održava rasprava o opozivu Vlade. U petak bi se trebalo po riječima predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića održavati i glasanje o ustavnim sucima, kao i o opozivu Vlade, a postoji mogućnost da će isti dan odlučivati i o misiji potpori Ukrajini.

Jesu li rješeni ustavni suci? “Po onome, što znam da. Vrlo brzo ćemo to definirati i u petak glasovati.”

Na pitanje ima li mogućnosti da proces glasovanja o nepovjerenju kontaminira proces glasanja o ustavnim sucima, Jandroković kaže:

“Na prvome mjestu treba definirati što je interes države i građana, a to su ustavni suci, a ovo ostalo je pitanje političke bitke. Na Ustavnom sudu mislim da nitko nema pravo odugovlačiti, vidio sam teze da to HDZ čini, ali je on pozivao oporbu, a ona je taktizirala do kraja. Vjerujem da će biti postignut dogovor jer to je jedna od temeljnih institucija države i tu ne bi trebalo biti nadigravanja te vrste”, rekao je.

Plenković odlučio spriječiti Anušića da odgovara novinarima

Hoće li se u petak glasati i o misiji potpori Ukrajini? “To ćemo još dogovoriti.”

Anušićeve izjave o mađarskim pretenzijama

Hoće li Sabor raspravljati o odnosu s Mađarskom nakon nedavnih izjava ministra obrane Ivana Anušića?

“To zahtijeva određene vanjskopolitičke vještine, mudrost. Nisam pobornik toga da se vanjskopolitička pitanja na populistički način rješavaju u ovakvim raspravama. Vanjska politika, diplomacija je vrhunska vještina. Način na koji ćemo to komunicirati treba biti sofisticiran”, kazao je.

HDZ i oporba blizu dogovoru o ustavnim sucima, ovo su imena kandidata Anušić: Hrvatska će iduće godine ispuniti glavni zahtjev NATO saveza

Smatra li da je Anušić pogriješio? “Taj sastanak se dogodio po pravilima da se ne iznosi ono što je tamo rečeno, tako da oni koji su to iznijeli su prekršili ta pravila. Usto, čini mi se da je Anušić dao jednu dijagnozu stanja; dosta toga je točno što je tamo rečeno. Ovo je plasirano na jedan senzacionalistički način. I sam sam se u ovih 20 godina nalazio u sličnim situacijama gdje bih na zatvorenom sastanku nešto rekao pa to bude senzacionalistički plasirano pa dobiva neki drugi kontekst”, kaže.

“Moramo biti svjesni da se svijet jako mijenja; jedan dio skandinavskih zemalja svojim građanima daju knjižice s uputama što činiti u slučaju ratnog sukoba. I Njemačka se ozbiljno priprema za konflikt. Rusija je putem svog ambasadora poručila da je Britanija strana u sukobu. Čitav je niz elemenata koji ukazuju na moguće usložnjavanje konflikta i kao država moramo biti spremni na to. Način komunikacije prema građanima mora biti usklađen i koordiniran kako bi građani bili svjesni da se sutra možemo i mi susresti s tim opasnostima i izazovima”, poručuje.

