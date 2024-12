HDZ i oporba blizu dogovoru o ustavnim sucima, ovo su imena kandidata

Podijeli :

Nakon tri sata pregovora i konzultacija, pregovarači HDZ-a i lijevo-liberalne oporbe o kandidatima za nove suce Ustavnog suda približili su stajališta oko izbora deset novih sudaca Ustavnog suda do isteka roka, 7. prosinca i tvrde da neće biti "crnog scenarija".

“Moram istaknuti da smo se približili stavovima, s tim da postoji dogovor da o imenima ne izlazimo u javnost. Ostavljamo si još prostora da sutra, eventualno u srijedu ujutro, razgovaramo o konačnom dogovoru oko deset sudaca Ustavnog suda. Mislim da smo jako blizu toga da izaberemo deset sudaca Ustavnog suda”, objavio je HDZ-ov predsjednik saborskog Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Ivan Malenica.

Malenica: Neće biti crnog scenarija, u petak ćemo izglasati nove ustavne suce

Premda nitko od pregovarača nije htio govoriti o imenima kandidata, neslužbeno doznajemo da je na stolu 13 kandidata vladajućih: Dražen Bošnjaković (HDZ), Branko Brkić (Ustavni sud), Ante Galić (Visoki upravni sud), Davorin Lapaš (PFZG), Rajko Mlinarić (Ustavni sud), Mato Palić (PFOS), Đuro Sessa (Vrhovni sud), Frane Staničić (PFZG), Ljiljana Stipišić (Visoki kazneni sud), Miroslav Šumanović (Ustavni sud), Mate Peroš (odvjetnik Split), Tunjica Petrašević (dekan PFOS), Mladen Sučević (odvjetnik Zagreb).

Na listi lijevo-liberalne oporbe desetero je kandidata: Andrej Abramović (Ustavni sud), Vesna Alaburić (odvjetnica Zagreb), Sanja Bezbradica Jelavić (odvjetnica Zagreb), Vedran Đulabić (FPZG), Biljana Kostadinov (FPZG), Lovorka Kušan (Ustavni sud), Maša Marochini Zrinski (PFRI), Željko Matijašec (Pravna služba Grada Zagreba), Alen Rajko (Upravni sud RI) i Alan Uzelac (PFZG).

Malenica: Nitko nije uložio veto na predložena imena, glasanje u petak

Malenica je najavio da će se u srijedu poslije podne održati dvije sjednice Odbora za Ustav kako bi se u četvrtak o kandidatima moglo raspravljati na plenarnoj sjednici i glasati u petak.

Urša Raukar o izboru ustavnih sudaca: HDZ je to dogurao do gorkoga kraja

Na upit što je sporno da se već danas nisu mogli dogovoriti, odgovorio je da ostavljaju prostora i vremena kako bi taj zadnji prijedlog razmotrili i raspravili unutar svojih redova.

“S imenima nećemo izlaziti u javnost, ali biti će 5+5 jer i s naše i s oporbene strane postoji veći stupanj optimizma da ćemo se dogovoriti oko svih deset sudaca”, istaknuo je Malenica te dodao da još nitko nije uložio veto na neko od predloženih imena.

“Mi smo predložili 13, a oporba deset kandidata, i razgovarali smo koji nam kandidati jesu, a koji nisu prihvatljivi i približili smo se u stavovima tko bi trebali biti ustavni suci. Mišljenja je da neće doći do izostanka dogovora i ustavne krize te vjeruje da se neće dogoditi ‘crni scenarij’, odnosno da se predsjednički izbori ne održe ne dođe li do dogovora.

Malenica je ponovio i da će vladajući inzistirati da iduće godine, kada su budu birala tri preostala ustavna suca, omjer bude dva prema jedan u njihovu korist.

Arsen Bauk (SDP) kazao je da se su prije neki dan stvorili uvjeti da se pregovori otvore, a sada se stvaraju uvjeti da se pregovori uspješno završe. Napomenuo je da je zadovoljan razgovorima, a upitan kakav je bio ton razgovora na sastanku, odgovorio je da ‘nije bitno kakav je bio ton nego kakav je završetak, a završetak je takav da ćemo imati Ustavni sud i nakon 7. prosinca’.

Bauk (SDP): Odradili smo šta smo trebali i šta nam je zadaća, Benčić (Možemo): Pomaknuli smo se s mjesta

“Odradili smo što smo trebali i što je naša zadaća, što je odgovornost prema funkcioniranju institucija ove države i vjerujem da će to biti završeno u petak”, poručio je Bauk

Sandra Benčić (Možemo!) kaže da nakon pregovora s HDZ-om teško da netko može biti baš zadovoljan.

HDZ i oporba će sada izabrati 10 ustavnih sudaca, trojicu dogodine. Vladajući imaju zanimljiv uvjet

“To bi zbilja bilo pretjerano, ali pomaknuli smo se s mjesta i sada postoje ozbiljnije šanse da izbor bude dovršen u roku i da ne bude onako kako je do sada bilo, a to je da neki od najgorih kandidata idu u Ustavni sud i imaju šansu za to”, naglasila je. “Vidjet ćemo u narednima danima, ali s mjesta smo se pomaknuli i ima šanse da se izbor napravi do ovog krajnjeg, krajnjeg roka do kojeg su oni doveli”, ustvrdila je.

Upitana hoće li biti izabrano svih deset sudaca, odgovorila je ‘to ćemo vidjeti’, naglasivši da je njima jako važno da Ustavni sud funkcionira. „Vrlo jasno smo rekli da idemo u ovo da bismo izabrali svih deset, ali ne pod svaku cijenu i rekli smo da neki profili ljudi zaista nisu prihvatljivi.

Na pitanje mogu li od 13 HDZ-ovih kandidata naći petero ljudi koji su im prihvatljivi, rekla je da je to teško očekivati, ali da će inzistirati da su to ljudi koji ipak imaju nekakav ugled, koji nisu okaljani u javnosti i nedostojni bilo kakvog, a pogotovo Ustavnog suda. Apelirala je i da vladajući promisle o broju žena i poprave rodni disbalans kod svog prijedloga.

“Ne želim prerano davati optimistične izjave jer se situacija mijenja iz sata u sat, ali je sigurno situacija takva da je izglednije da će se izbjeći ustavna kriza nego što je to bilo jutros ili jučer”, zaključila je Benčić.

