Gošća Točke na tjedan je Tatjana Štritof

Javni vapaj psihologinje Valerije Kanđere koja je javnost upozorila kako je više od 30 ustanova odbilo primiti na skrb šestogodišnju djevojčicu bez adekvatne roditeljske skrbi - urodio je plodom, ali samo donekle.

Dijete je smješteno privremeno u odgojno obrazovnu ustanovu Slava Raškaj, no to nije adekvatno rješenje za dulji smještaj i skrb. Trajnije rješenje još se traži. No, koliko je djece u sličnoj situaciji koje još čeka da netko iz sustava i za njih krikne i progovori? O gorućem problemu nedostatka smještaja djece bez adekvatne skrbi za TNT govori prva žena sustava socijale, privremena ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Tatjana Štritof, kao i psihologinja koja je priču pokrenula Valerija Kanđera.

O stanju u DORH-u i USKOK-u koplja u Dvoboju TNT-a ukrštaju predsjednik odbora za Ustav Dražen Bošnjaković (HDZ) i predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP).

Nakon velike javne rasprave desetak stručnjaka i aktera, u rubrici TNT Rješenje donosimo i prijedloge kako poboljšati model cjelodnevne škole. U studio nam dolazi novinarka Telegrama Dora Kršul.

Povodom Svjetskog dana srca savjete za prevenciju i zdraviji život u TNT-u daje Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva.

Aktualne političke događaje komentiraju Ivanka Toma (Jutarnji list) i Ana Raić (N1).

