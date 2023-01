Građane uznemirilo probijanje zvučnog zida u Zagrebu: “Zatresla se zgrada!”

Podijeli :

Izvor: MORH/Ilustracija

Nešto iza 10 i 30 sati u Zagrebu se čuo jaki prasak.

Kako javljaju čitatelji, na zapadnom dijelu grada čuo se snažan prasak, no radi se o probijanju zvučnog zida na koje je Ministarstvo obrane upozorilo u ponedjeljak.

“Toliko je jako grunulo da nam se zatresla zgrada”, rekao nam je čitatelj.

Opozvan popularni proizvod zbog mogućeg prisustva metala

“U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila provodit će u ponedjeljak 30. siječnja 2023. godine, u periodu od 13 do 18 sati te u utorak 31. siječnja 2023. godine, od 10 do 16 sati redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Planiran je probni let tijekom kojeg se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke županije, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske na visini od 10 000 do 14 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka te molimo građane za strpljenje i razumijevanje”, stoji u priopćenju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kako Nijemci odgajaju djecu i što većina drugih roditelja ne bi dopustila? Iz Ukrajine odgovorili na Milanovićeve izjave o Krimu Napadačica na psihijatricu radi u školi. Kako je to moguće?