Građani podijeljeni zbog stipendije Milanovićevu sinu: Njegov tata zarađuje puno

Predsjednikov mlađi sin dobio je gradsku stipendiju za izvrsnost koja se dodjeljuje odličnim učenicima koji ostvaruju i uspjehe na drugim poljima. Kao srebrni u hrvanju ispunio je i taj kriterij. Šansu mu ne bi umanjile ni četvorke za koje je svojedobno urgirala majka, pa su bile petice, premda to predsjednik i danas osporava. Dakle svi su uvjeti tu, ali i dvojba - je li etički i moralno da se dijete nekog visokorangiranog dužnosnika, u ovom slučaju predsjednika, prijavljuje za stipendije i time možda s liste izgura nekog drugog - običnog učenika i djeteta običnih roditelja.

On je odličan učenik, odličan sportaš, ali i predsjednikov sin. Ovo potonje nije ga spriječilo da se prijavi i prođe na gradskoj stipendiji za izvrsnost vrijednog 385 eura na mjesec. Njegov otac, ali i predsjednik države, tu ne vidi ništa sporno.

“Da, znao sam. I, što je presudilo, odličan uspjeh ili? Ne, ne, mi vam krademo. Mi vam volimo maznut, nadamo se da nas nitko neće pitat. To je isto handžar medija napravila. Današnji članak u kojem su dobili odgovor od Povjerenstva da je naprosto imao previše bodova”, rekao je predsjednik Zoran Milanović.

I nitko ne spori da je mlađi Milanović ispunjavao uvjete. Što ne znači da tu nema daljnjih upitnika. Bivša ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak, misli da ih ima – onih etičkih i moralnih.

“Je li predsjednik Republike baš trebao i ako je, savjetovao ili nije savjetovao svog sina da se prijavi na tu stipendiju jer ipak se radi o obitelji s višim primanjima, daleko višim od prosjeka u RH i pitanje je li ta stipendija nekome potrebnija”, rekla je Divjak.

Na tu dvojbu zastajkuje i sam predsjednik. “Dobro pitanje, ali siguran sam da je i to vrednovano i ponderirano. Da i prihodi roditelja i te četvorke, stravične, o kojima govorite, i to se uzima u obzir. Rekli su nadležni, a ti su znali da će ih provjeravat da ima te dvije četvorke buuuu i opet bi bio na toj listi i to debelo”, dodaje predsjednik.

Milanović nas za dodatna pitanja upućuje na sina jer je punoljetan. No nije bio u trenutku prijave, pa je morao dobiti blagoslov roditelja. S obzirom na primanja Milanovićevih koji zajedno na mjesec uprihode oko 5.700 eura bivša ministrica ima poruku i za Povjerenstvo koje je stipendije dodijelilo.

“Da uvijek vode računa da i o tome da izvrsnost nije nezavisna od socioekonomskih uvjeta u kojima čovjek živi. To je jedna siva zona, prije svega siva zona i da bi o njoj trebalo razgovarati”, dodala je.

Za mišljenje smo pitali i neke od članova Povjerenstva. Za izjavu su trebali dobiti privolu grada, ali je iz nekog razloga nisu dobili. Umjesto toga stiglo je priopćenje iz Grada.

“U postupcima provođenja natječaja, Povjerenstvo za dodjelu stipendije temelji bodovanje na kriterijima koje je Odlukom propisala Gradska skupština Grada Zagreba, a pravo na stipendiju Grada Zagreba imaju kandidati koji su ostvarili najveći broj bodova”, napisali su.

A što kažu građani?

“Bez obzira tko mu je otac, tko mu je mati, svatko ima pravo na ono što mu je ponuđeno, ali ima i svoju savjest da to prihvati ili odbije”, smatra jedna Zagrepčanka.

“Moglo se to dati i siromašnijim studentima, ne njemu. Njegov tata zarađuje puno više, svog bi sina mogao iz svog džepa školovat”, ne slaže s njom njezin sugrađanin.

Doduše postoje i stipendije za učenike slabijeg imovinskog stanja. Iz Grada su se pohvalili da će baš ove godine dodijeliti 40 posto više stipendija u odnosu na lani.

