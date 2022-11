Podijeli :

Izvor: N1

Pazit će na svaku kap. Jer voda u Zagrebu bit će skuplja 20 posto. Od iduće godine stanovnike glavnoga grada čekaju veći računi. Najava zagrebačkih vlasti, očekivano, nikome nije dobro sjela.

“Bolje da ne čujem, eto, bolje da ne čujem, jer to je prešlo granicu izdržljivosti”, “Katastrofa! Koliko će to utjecati na vaš budžet? Vidjet ćemo, ali previše. Hoćete li to moći izdvojiti? A morat ćemo, ali sve raste, evo, ne znam do kada više”, “Naravno da će (poskupljenje) utjecati, ako si sam i nemaš sve to podijeliti s nekim”, “Mislim da nije dobro, morat će ljudi promjeniti razmišljanja, mora se raditi, ništa iz zraka ne ide”, samo su neki od prvih komentara građana.

U Holdingu se pak brane – zatekli su situaciju na rubu bankrota, a sve nove šokove poput inflacije i energetske krize sanirali su iz vlastitih zaliha cijelu godinu, ali više, tvrde – ne mogu.

“Tako će u 2023. godini Vodoopskrba i odvodnja morati korigirati cijene za oko 20 posto, čime će se prestati stvarati gubici u poslovanju te ujedno započeti nužni investicijski ciklus za što je namijenjeno 3/4 prikupljenih sredstva”, rekao je predsjednik Uprave Holdinga Ivan Novaković.

Pedeset posto vode u glavnom gradu, dodaje, gubi se zbog stare infrastrukture koja će se obnavljati realizacijom projekta Zagreb, teškim dvije milijarde kuna. Financirat će se uglavnom novcem iz europskih fondova.

“Novim propisima na razini Hrvatske, Vodoopskrba i odvodnja je dužna plaćati i za vodu koja se izgubi u distribuciji, što je dodatni trošak i dodatni pritisak da se situacija poboljša”, kaže Novaković.

Uz vodu, poksupljuju i gradske garaže – bit će 12 kuna po satu – koliko sada košta parking na vanjskom parkingu u prvoj zoni.

Oporba o vladajućima: “Izgubljeni između vlastite nesposobnosti i robovanja nekoj ideologiji”

Zbog novih udara na džepove građana na nogama je i oporba.

“U situaciji u kojoj živimo, u situaciji u kojoj Vlada RH osigurava cijenu energenata, plina, struje, s druge strane gradonačelnik Tomašević koji koristi te usluge od države ili ZET koristi tu struju, istovremeno građanima podiže cijenu ovakve usluge kao što je voda. Smatramo to potpuno neprihvatljivim, rekao je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman.

“Prvo su poskupili ovdvoz otpada pa ga prorijedili te time isto poskupiliu, sad idu na poskupljenje vode i parkinga… Čini se da su izgubljeni između vlastite nesposobnosti i robovanja nekoj ideologiji jer ja uopće ne razumijem logiku ovih poteza”, kazao je pak Igor Peternel, šef zagrebačkog ogranka Domovinskog pokreta.

Nakon što su zaključili da se Holding uspješno rekonstruirao te da im više ne prijeti nelikvidnost te najavili poskupljenja, Uprava nije odgovarala na novinarska pitanja. To sigurno neće moći izbjeći gradonačelnik Tomislav Tomašević koji ranije više puta nije poricao da do poskupljenja može doći. U utorak se očekuje pred kamerama.