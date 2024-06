Gradonačelnica Siska: Kontejneri su maknuti jer su smetali velikom vođi

Podijeli :

Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Siska i saborska zastupnica, bila je gošća Newsnighta kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarala o obnovi Siska nakon potresa.

Kristina Ikić Baniček rekla je da bi građani Siska bili zahvalni ministru graditeljstva Branku Bačiću, da imaju na čemu biti zahvalni: “Nećete naći ni jednog građanina Siska koji je uselio u svoj stan nakon što mu je zgrada dobila crvenu naljepnicu. Ako ministar može izmisliti takvog čovjeka, ali vjerujte mi da ne postoji”, objasnila je.

Vlasnik palače na Zrinjevcu o problemima s obnovom: Neka je sruše i naprave parking, Zagrepčani vole automobile!

“Ljudi su frustrirani”

“Zgrada je simbol stradanja Grada Siska, tri ministra su se izmijenila, ali ona se još nije obnovila niti uklonila. 146 sudbina, dok nisu dobili kontejnere spavali su na podu i na spužvama u dvorani. Ja sam ih svakodnevno obilazila i sada smo svakodnevno u kontaktu. Naravno da su ljudi nakon tri i pol godine frustrirani i da se nemaju čemu nadati. Ministar se razmeće brojkama, ali zaboravlja napomenuti da su to kuće sa zelenim naljepnicama. Vladi je bio prioritet baviti se kućama sa zelenim naljepnicama, pitat ćete zašto? Takva je bila odluka, nešto što se moglo lako riješiti i ljudima uplatiti novac za popravke. To su te tisuće, a višestambene zgrade se nisu krenule obnavljati”, dodala je gradonačelnica Siska.

Skupa obnova nakon potresa: Cijene radova penju se i preko 70 tisuća eura!

Čekala tri godine

Ikić Baniček je istaknula da je čekala tri godine da prihvate njen prijedlog: “Predlagala sam da po uzoru na Italiju da napravimo višestambenu zgradu na području Siska, to bi financirao Grad Sisak i Europska unija. Ta bi zgrada mogla biti učenički dom, dom za umirovljenike i to je praksa koju Europa poznaje. Tri godine su tvrdili da se to ne može napraviti po Zakonu o obnovi i konačno su zaključili da možda može, ali sada je već kasno”, rekla je.

“Ti ljudi su bili jedno vrijeme u kontejnerskom naselju, ali ta naselja su maknuta jer je velikom vođi smetalo kada se vozi kroz Sisak da prolazi pored njih i da gleda na njih, i sad su po stanovima u najmu”, dodala je gradonačelnica Siska.

