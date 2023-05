Gradonačelnik Bjelovara: Gradovi se boje ostati bez novca za uhljebljivanje

Podijeli :

Profesor ekonomije, SDP-ovac Josip Tica i gradonačelnik Bjelovara, HSLS-ovac Dario Hrebak gostovali su u Točki na tjedan gdje su govorili su o poreznom rasterećenju koje Vlada najavljuje.

Prijedlog poreznog rastrećenja najviše se oslanja na prihode jedinica lokalne samouprave. Ekonomist Tica komentira: “Bilo je logično da će HDZ nastaviti sa svojom politikom, a to je da najviše povećava plaće onima koji su najbogatiji. Iz onog što su dosad iskomunicirali razvidno je da će plaće najvećoj dohodovnoj skupini rasti 100 do 200 eura, dok će se plaće onih ljudi koji ispodprosječno zarađuju neprimjetno promijeniti. Druga stvar, prije su nas uvjeravali da treba produžiti radni staž i penalizirati raniji odlazak u mirovinu, sad odjednom smanjuju doprinose za mirovinu. Zaokret od 180 stupnjeva u njihovom odnosu prema mirovinskom sustavu. Od neodrživosti do toga da očito mirovinski sustav ima previše uplata po njihovim najavama. Treće, puzajuća reforma jedinica lokalne samouprave koju se razvlašćuje, oduzimaju se prihodi i strategija je da se ovlasti prenose na središnju vlast. Događa se jedna konvergencija prema tome da jedinice lokalne samouprave postanu samo folklor”.

Hrebak je u Bjelovaru ukinuo prirez. Objašnjava kako ga je nadoknadio: “Prije četiri godine je isti taj porez na dohodak bio u nadležnosti centralne države. Reformom ministra Zdravka Marića centralni dohodak države je spušten prema tijelima lokalne samouprave. Dvije milijarde kuna je spušteno nama na odlučivanje. I upravo temeljem tog novca, grad Bjelovar je odlučio ukinuti prirez. Malo o činjenicama – ništa Vlada ne barata sa tuđim jer je za vrijeme SDP-ove vlade to bilo vladino. U zadnjih četiri, pet godina, upravo zbog tih dvije milijarde su procvjetali gradovi. Neki su procvjetali, a neki su ostavili prirez, Bjelovar ga je ukinio, a s druge strane su počeli zapošljavati. Pa tako imate izjavu ministra Marića koji je shvatio da su neki iskoristili taj povećan novac za uhljebljivanja. Mi smo u Bjelovaru s 95 djelatnika koje smo imali spustili to na preko 70. Već petu godinu za redom smo među najboljih hrvatskim gradovima u povlačenju EU fondova. Tako smo kompenzirali”.

Hrebak smatra da se jedinice lokalne samouprave bore da ne ostanu bez prihoda kako bi mogle platiti sve te ljude i da je u tome razlog zašto se protive ukidanju prireza.

Također Hrebak dodaje da je koalicijskim partnerima prezentiran taj model prošli tjedan na koalicijskom sastanku: “Svaki gradonačelnik će dobiti mogućnost reformom da se ukine prirez i da sam odlučuje koliki će biti porez na dohodak u njegovom gradu. U Bjelovaru će biti 15%. Kako ćemo mi to nadoknaditi je naša stvar. Ako dođe do takve sveobuhvatne reforme, Bjelovar će imati najmanji porez na dohodak u Hrvatskoj jer nismo usmjereni na uhljebljivanje nego na povlačenje fondova i rast ekonomske aktivnosti jer je to srž liberalne teorije”.

Tica komentira sve rečeno: “Razumijem sve što je rekao, ali postoje neke logične nekonzistentnosti u tom liberalnom pogledu na stvari. Prvo, nije jasno, hvali ministra Marića što je dao veće porezne prihode Bjelovaru, a s druge strane hvali sebe što je smanjio porezne prihode. Ne može i jedno i drugo biti točno. Drugo, prijedlog s ukidanjem prireza ima brojne nedostatke o kojima se uči na drugoj godini fakulteta. Prirez većinom plaćaju više dohodovne skupine. Oni ljudi koji su socijalno najugroženiji i kojima je životni standard pao najviše, imamo činjenicu da će se smanjiti porezi višim dohodovnim skupinama, onima koji plaćaju prirez. Imamo jedan problem da imate preko pola milijuna građana kojima je egzistencija jako ugrožena. Rastu profiti, padaju plaće, a rješenje s kojim Vlada izlazi je da treba povećati plaće najbogatijih”.

“Udio u dothodku onih s najslabijim plaća ne smije opadati da se ne raspada demokratski sustav, mora bar pratiti rast prosječne plaće u smjeru da se zaštiti životni standard najsiromašnijih građana”, ističe Tica.

Hrebak kaže da je prirez porez koji je pravedan, ali ističe da kao liberal nije zadovoljan ni sa jednim porezom, pogotovo s onim koji je parafiskalni namet. “Prirez je nešto što postoji da bi birokracija postojala. To je suština zašto sam ja za ukidanje prireza. Mi smo u gradskoj upravi ukinuli i prirez i porez na potrošnju. Kad sam vidio otpor gradske uprave sam shvatio da je razlog taj što je jedna gospođa samo to radila pa ukidamo time njeno radno mjesto. To je suština priče, da gradonačelnici mogu uhljebljivati i da birokracija može nešto raditi”. Smatra da gradovi koji rade na poreznom rasterećenju imaju najveći gospodarski rast. Ističe i da su veliki gradovi u Hrvatskoj najmanje uspješni u povlačenju EU fondova baš zato što imaju prihode.

No, Tica ističe da su to “demode teze liberalne koje su napuštene čak i u ključnim liberalnim centrima preko Atlantika. Liberalna politika 20. stoljeća gdje se povlači teza da javnom sektoru treba srezati poreze kako bi se manje uhljebljivalo. Međutim, javni sektor služi za neke druge stvari. Za to da se grade vrtići da bi se kopmpletna radno sposobna populacija mogla uključiti u rad. Isto tako služe da se zaštite socijalno najugroženiji od krize ili inflacije. Recimo u covidu su svi poduzetnici tražili pomoć države. Naravno, postoji neefikasnost u tom sustavu, ali umjesto da pričamo o tome kako da budu efikasnije, podvaljuju nam se priče da im treba ukinuti prihode”.

Jedinice lokalne samouprave ovise o porezu na dohodak i porirezu, a Vlada stalno radi rasterećenja na način da ukida prihode njima, a ne sebi”.

Na pitanje o tome je li zabrinut za mirovine i mirovnisni sustav s ovom reformom, odgovara: Ovaj prijedlog Vlade s kojim je Vlada izašla je rizičan i zastrašujuć. Svatko tko očekuje da će jednog dana živjeti od mirovine, mora biti s razlogom uplašen s obzirom na prijedloge koji su do sada komunicirani”. No, Hrebak kaže da se to neće dogoditi.

