“Grbin bi bio daleko bolji premijer od Plenkovića. Sad u to treba uvjeriti građane”

Gost N1 Dnevnika bio je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, a osvrnuo se na jednoglasnu podršku stranke predsjedniku Peđi Grbinu, kao i sve ono što slijedi u narednim mjesecima uoči superizborne godine.

Naime, Grbin u javnosti ne uživa zavidnu podršku pa će biti zanimljivo vidjeti na koji način će se SDP postaviti kroz nadolazeće predizborne aktivnosti.

“Na izbore izlaze političke stranke. I za svaku je dobro da ima što bolji rejting i da dobije što više glasova. Ali, ova tema je bila nametnuta i rekao bih da je bilo sapunjanje daske predsjedniku SDP-a. Nije bilo razloga da se potencira u ovom trenutku. Bio je to jedan kiseliji krastavac u sezoni kiselih krastavaca. Što se očekivalo, da ćemo podržati Plenkovića kao premijera, a ne svog predsjednika”, kazao je Bauk.

Davor Bernardić je imao bolji rejting nego Grbin u ovom trenutku, ali tad ga je upravo aktualni predsjednik SDP-a prozivao i javno se sukobljavao s njim pa čak tražio i da se povuče s čela stranke. Radi li sad isto što i njegov prethodnik?

Novi raskol u SDP-u? Dio Glavnog odbora ne želi s Grbinom na izbore

“Iako je dosta nezgodno tumačiti stvari otprije nekoliko godina, sjećanje me ne vara. Grbin je nakon tih pokušaja 2018. bio suspendiran i nakon tog više nije bilo takvih pokušaja. Išli smo u dvoje izbora, za Europski parlament i predsjednika Republike Hrvatske, gdje smo ostvarili rezultat iznad očekivanja, a u drugom slučaju smo pobijedili. Cijelo to vrijeme je Grbin zagovarao politiku stranke i kandidate do te mjere da je Glavni odbor ublažio njegovu suspenziju na traženje predsjednika stranke”, prisjetio se Bauk.

I stranka, a pogotov njen šef, imaju nizak rejting. Ima li razloga za brigu?

“Bio bih sretniji da je rejting veći i bio bih neuvjerljiv kad bih rekao da sam sretan. Ali nisam zabrinut. Trebamo promjene, građani ih žele, a SDP ih jedini može iznijeti. Uvjeren sam da bi Grbin bio daleko bolji premijer od Plenkovića. Sad u to treba uvjeriti građane. To treba biti u fokusu SDP-a, a manje ove bočne priče o tome tko treba biti naš kandidat za premijera.”

Trenutni fokus SDP-a su umirovljenici. Do 2028. bi prosječna mirovina, prema njihovom prijedlogu, trebala biti 750 eura. Kako?

Grbin: Plenković “vrlo vjerojatno” namješta sebi datum parlamentarnih izbora

“Branko Grčić je detaljno i precizno prezentirao način kako doći do toga i u sljedećim predstavljanjima to će biti jasnije prezentirano. Morat će uvjeriti javnost da je to izvedivo. Da sad govorimo o usporedbama. U programu HDZ-a govorilo se da će u njihovom mandatu prosječna mirovina biti 50 posto prosječne plaće, a kao što vidimo, pale su na 38 posto”, istaknuo je Bauk.

Umirovljenici su bitni za SDP jer biračko tijelo su im starije osobe. No, bez mlađih se teško mogu vratiti na vlast.

“U sredinama gdje građani prepoznaju SDP kao stranku koja može donijeti promjene, upravo su mladi ti koji glasuju za nas.”

Osvrnuo se i na ministra Marija Banožića, koji je u fokusu javnosti zbog nekretnina. Svejedno, premijer Andrej Plenković žestoko ga brani.

“Vidi se da to radi samo zato što ga predsjednik Zoran Milanović napada.”

