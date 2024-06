Grbin: Most je zadnji s kojima bismo razgovarali o pravima manjina

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin odbacio je u petak tvrdnje Mosta da su potporom Miloradu Pupovcu držali leđa HDZ-u, kazavši da s tom strankom mogu razgovarati o borbi protiv korupcije i lopovskom HDZ-u, ali ne i o pravima manjina, istospolnih zajednica i žena.

Nakon što je SDSS-ov Milorad Pupovac izabran za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Grbin je na novinarski upit hoće li se pridružiti zahtjevu Mosta da se preraspodijele kvote oporbe i vladajućih u saborski radnim tijelima, odgovorio da će razgovarati ako dođe formalni prijedlog.

Flego: Oprosti Bože Grbinu jer ne zna što čini

“Do tada to smatram dijelom političkog folklora koji je opet na površinu izvukao teze koje sam mislio da je naše društvo prebrodilo. Nemam apsolutno ništa protiv da o bilo kojem zastupniku raspravljamo s osnove njegovog rada, stavova i aktivnosti, onoga što jest i što radi, ali ako se govori o nečijoj vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj pripadnosti, a to je u srži debate kojoj smo svjedočili danas i jučer, onda SDP u tome odbija sudjelovati”, poručio je.

No, dodaje, to ne mijenja činjenicu da su određene stranke pokazale ogromnu dozu dvoličnosti, prije svega DP, koji još je samo nekoliko tjedana tvrdio da je ovo no go, i da će, ako Pupovac bude izabran izaći iz vladajuće koalicije.

Evo, izabran je i ja gledam gdje je njihov izlazak iz vladajuće koalicije, naravno, nema ga jer je to imovinska koalicija, a ne koalicija bazirana na bilo čemu drugome, ustvrdio je.

Dodao je da je DP sada postavio financiranje tjednika Novosti kao crvenu crtu, međutim, nekoliko puta su ih postavili, one su prijeđene i nije se dogodilo ništa pa, poručuje, ‘toliko o njihovoj vjerodostojnosti’.

Na optužbu Mosta da je SDP držao leđa HDZ-u u ovom slučaju, Grbin je poručio da s Mostom mogu zajednički nastupati i razgovarati o borbi protiv korupcije, lopovskoj HDZ-ovoj vladavini, ali ne i o položaju nacionalnih manjina, istospolnih zajednica i žena.

“Oni su zadnji koje bismo na tim temama pitali za savjet”

Zahtjev DP-ovca Stipe Mlinarića da se zabrane zvijezda petokraka i četnička kokarda umjesto što kažnjavanja zbog zastava HOS-a, Grbin je popratio komentarom da bi se za početak trebao upoznati s činjenicom da postoji Europski sud za ljudska prava koji je odbacio zahtjev Mađarske da se zabrani zvijezda petokraka.

“Neću i ne želim da Hrvatska prestane provoditi presude Europskog suda za ljudska prava jer je to ono što nas još uvijek koliko toliko, uz Europski sud, drži iznad vode da ne potonemo u potpuno bezvlašće.

Račan: Ovo je glavna zamjerka Grbinovom rukovođenju SDP-a

Dakle, Europski sud za ljudska prava je tu donio odluku i tu odluku svi moramo poštivati. A sada možemo govoriti o ideološkim aspektima da je ova zemlja pod tom zvijezdom petokrakom oslobođena i da te petokrake zvijezde nije bilo ‘io parlare in italiano nel parlamento a Roma'”, istaknuo je.

Komentirao je i slučaj zastupnice SDP-a Jasenke Auguštan Pentek, gradonačelnice Zlatara, 60 kilometara udaljenog od Zagreba, kojoj je Sabor plaćao skup smještaj u središtu Zagreba dok nije dobila službeni stan, kazavši da su postavljena određena pravila i da je činjenica da se druge zastupnike koje ne žive puno dalje zbog toga nije propitivalo.

A je li to moralno ili nije, možemo dugo i naširoko raspravljati, dodao je. Kada je riječ o financijskom aspektu, mjesečna najamnina stana i troškovi prijevoza za one koje žive između 50 i 150 kilometara su otprilike istog iznosa tako da nema neke financijske štete za državu, zaključio je Grbin.

