Grbin: Stranačka stega i štovanje ega Andreja Plenkovića bila je jača od razuma

Podijeli :

N1

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin bio je gost Dnevnika.

“Bila nam je obveza pokušati uvjeriti barem nekoliko ljudi u Saboru da se Hrvatska nalazi pred ozbiljnom krizom. Ako se štrajk nastavi još tjedan ili dva, posljedice će biti nepopravljive. Ljudi ne mogu ostvariti svoja prava. Odgovor Vlade je uskratiti radnicima plaću, stranačka stega i štovanje ega Andreja Plenkovića bila je jača od razuma. HDZ-ovci i nihovi setaliti su to pokazali”, rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Navodi da će posljedice ovog štrajka na hrvatsko pravosuđe biti doista nesagledive.

Većina izglasala da izvanredna sjednica nije bila potrebna: “Ovo je sramota” Oporba izašla iz sabornice: “HDZ je ponizio državu kao nitko nikad do sad”

“Zaključke na Izvanrednoj sjednici Sabora opisujem kao dno dna, potpisali su ih ljudi koji su rekli da se odgovornost mora utvrditi, a danas je sve u redu. Što se dogodilo od prošlog tjedna? Hrvatska je doista postala taoc jednog čovjeka, a to je Andrej Plenković. To je HDZ – laž, ismijavanje, sprdanje, a sve za zaštitu lika i djela Andreja Plenkovića“, rekao je pa je dodao: “U utorak je Nacional objavio konkretne dokaze da je ministar Davor Filipović lagao. Da nije izašlo u javnost, ova krađa bi se nastavila do danas, stala je samo zato jer je javnost obaviještena. Frane Barbarić, Andrej Plenković, Davor Filipović znali su točno znali što se događa i znali su da će u rukama privatnih poduzetnika završiti nešto što vrijedi milijune za jedan cent. Kad sam to prvi put čuo mislio sam da se radi o nekoj greški”.

Navodi da je u ovom trenutku prioritet rješavanje problema štrajka.

“Nakon toga očekujem da predmet plin za cent ne završi u ladici. Zahtjev za izvanrednu sjednicu smo prvo uputili predsjedniku Sabora. On je to odbio. Onda smo se obratili predsjedniku države koji ima pravo sazvati izvanrednu sjednicu. Volio bih da je predsjednik došao i rekao nekoliko riječi, ali on ne odgovara Saboru nego građanima. Predsjednik Vlade odgovara Saboru”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.