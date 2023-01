“Priča o Tramišak neće samo tako nestati”

Podijeli :

Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Novinari Damira Gregoret (RTL) i Ivan Pandžić (24 sata) u Točki na tjedan s Milom Moralić su komentirali aktualne teme.

Centralizacija obnove za HDZ-ovog teškaša

“Bilo što što se napravi će mu biti pomak. To je dodatna prednost. Prošle su godine od potresa. Ono što je iznenađenje je sam odabir Branka Bačića, koji se dogodio u posljednjim satima tog dana kada ga je postavio. Što se dogodilo je teško zamisliti. Očito je Plenković shvatio da mu je taj resor važan, dolaze izbori. Nitko ne zna kad će biti izbori, mogli bi se održati i ovo ljeto. Već sad smo na korak do izbora i važan je rezultat. Pitanje je što će biti s Klubom HDZ-a u Saboru? Bačić je to radio sjajno, a sad je na njegovu poziciju došao Reiner” kaže Gregoret.

Bačić otkrio svoje prve poteze u vezi obnove: Idemo s novim proizvodom

Pandžić smatra “kako je vrag odnio šalu”. Dodaje i kako je premijer pred kamerama rekao neistinu pred kamerama, odnosno da je koalicijskim partnerima kao novu ministricu predstavio Mirjanu Čagalj. Zašto se predomislio i pred kamerama predstavio Bačića, još se ne zna.

“Teškaš HDZ-a može dobiti faraonske ovlasti koje Paladini nisu htjeli dati ni u HDZ-u. U njega nisu imali povjerenja, sad u Bačića imaju pa zato centralizacija. Bačić ne dolazi na nulu. On će sad otvoriti 70 gradilišta, to je sve netko odradio umjesto njega. On jako malo priča o Zagrebu jer je Banija u fokusu, ali Zagreb je njihova sramota…”, govori Pandžić. Bačić će sigurno izgubiti vrijeme koje je potrebno da se promijene zakoni, dodaje.

Mladi lav Erlić i Tramišak

“Teško da netko iz Zadra nema poveznicu s Kalmetom. Znamo da je on bio pročelnik u drugom Kalmetinom mandatu, Zadrani ga hvale, čak i oni koji nisu iz HDZ-a. Nije želio ništa loše reći o svojoj prethodnici, što je pohvalno, ali i logično”, govori Gregoret. Pita se je li informacija o neuspjehu prelaska na euro u ministarstvu fondova plasirana da bi se dodatno blatilo Natašu Tramišak. Erlić, kaže, ima opterećenje zbog optužnice protiv njegovog oca, ali ona smatra da nitko ne treba snositi posljedice zbog odabira svojih roditelja.

Grabar Kitarović za N1 o smjeni Tramišak: Doživjela sam to, osjećaj je grozan… Je li Tramišak ostavila nered u Ministarstvu? Evo što kaže novi ministar

“Silno se vladajući trude staviti ovo pod tepih, ali mislim da neće tako lako proći. Posljedice onoga što je Tramišak radila, odnosno nije htjela raditi će doći na naplatu”, smatra Pandžić koji objašnjava i da je riječ o vrlo kompliciranoj temi. On podsjeća i da je Tramišak europskom tužitelju dala sve dokumente o softwareu zbog kojeg je Žalac završila pred istražnim organima. Tek kad europski tužitelj završi svoj posao znat će se tko je bio u pravu, kaže Pandžić. Što se tiče same Nataše Tramišak, ona nije ostavila afere, ali premijer ima pravo reći da u nekoga nema povjerenja. “Ali, pogledajmo u kakve ljude ima povjerenje”, kaže. Najveći problem za Tramišak su bile prijetnje koje je prijavila, ali – ne premijeru, slaže se i Gregoret.

Ivan Anušić je na prvu djelovao kao da će ući u pravi rat unutar HDZ-a, ali se odmah i povukao, govori Gregoret dodajući i da osječki župan figurira kao desna struja u vladajućoj stranci. “Dok god netko donosi pobjedu i njegove su pozicije, nema pobune, barem one prave”, kaže ona.

O tome koliko je realno da Tramišak ne podrži HDZ, Pandžić kaže kako misli da će glasati za prijedloge svoje stranke, ali da bismo mogli imati priliku prvi put vidjeti zastupnicu iz redova vladajućih koja ima kritičko mišljenje prema Vladi.

Nestala ruska jahta

Pandžić smatra da ruska jahta iz marine u Betini nije ukradena nego da je isplovila sasvim legalno jer sankcije nisu provedene kako treba. “Imala je sve dozvole, prošla Carinu i policiju jer oni nisu koordinirani. Kad je Butković rekao da preuzima odgovornost pomislio sam ‘neće valjda dati ostavku’, kad on smijenio tri osobe, ne ni treći ešalon, nego deseti. Vjerojatno nikad nećemo saznati što je bilo…”, kaže.

Gregoret dodaje kako istraga još traje i da oporba ima pravo kad pita radi li se o namjernom propustu, odnosno mitu. “Moguće da je došlo i do tog najjednostavnijeg faktora, mita”, kaže ona. Dodaje i kako je sigurna da je ministru Butkoviću laknulo kad je objavljeno da su i iz luke na Sardiniji nestale dvije ruske jahte.

Milanović u Mađarskoj

“Mi imamo nakaradnu situaciju kad govorimo o vanjskoj politici u našoj državi. Milanović zagovara sasvim drugačiju vanjsku politiku od one premijera Andreja Plenkovića. Kad čujemo njegove izjave u Mađarskoj, stvarno se postavlja pitanje što je naša vanjska politika”, govori Gregoret.

Milanovićeva izjava da nisu u svakoj državi europske vrijednosti iste je u suprotnosti sa svim društvenim ugovorima koje je civilizacija napravila. “Ne, vi ne možete u svojoj kući raditi što vi hoćete. Ne možete tući bračnog druga, zanemarivati dijete i izgladnjivati psa”, kaže on. Dodaje i kako Milanović sada želi popraviti odnose s Orbanom kojega je jako napadao dok je bio premijer. Opasan je i narativ koji Milanović ima protiv Bruxellesa, smatra Pandžić.

Gregoret smatra da u društvu raste val nezadovoljnih Europom i pretjeranom političkom korektnošću te da Milanović sigurno planira ići na drugi mandat i možda je ovo bila taktika da to i postigne. “To je klasična zamka. Nije on prvi koji je krenuo u tom smjeru. Teško da će ovakvom retorikom zadržati glasače koji su ga izabrali. Ima ljdue koji će glasati za njega bez obzira na sve, ali može se dogoditi i da mu se to obije o glavu, da izgubi svoje glasače, a svoje ne privuče”, govori. To što se oporba ne želi ograditi od njega govori o oporbi. “Svima je jasno da se ne žele ograditi od njega. Tu mi je manje licemjeran Most jer on nije dobio izbore na njihovom valu, od njegove bivše stranke”, kaže ona.

