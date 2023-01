Je li Tramišak ostavila nered u Ministarstvu? Evo što kaže novi ministar

Podijeli :

Izvor: N1 / Nataša Vidaković

Novi ministar regionalnog razvoja Šime Erlić razgovarao je s novinarima u Zadru gdje će nazočiti proslavi 30. obljetnice VRO Maslenica.

Oglasila se Tramišak: Ostvaruje se prva prijetnja, ali nisam zastrašena

Govoreći o problemima u sustavu EU fondova, koji su također u njegovoj nadležnosti, ministar kaže: “Ne bih rekao da je itko kriv. Ministarstvo je od Fine dobilo informaciju da se mora napraviti konverzija, međutim, Fina ima ogroman broj sustava i bili smo svjesni da će morati opsluživati ogroman broj sustava. Komunicirali smo kad će doći na red sustav EU fondova i dogovorili da će to biti u siječnju, ovo nije problem za korisnike. Sad čekamo da se ovo napravi i sustav će biti funkcionalan.”

Na pitanja o izjavama bivše ministrice Nataše Tramišak da se ostvaruje prva prijetnja koju je dobila, da će je provući kroz blato, Erlić odgovara: “Nitko iz Ministarstva to ne radi, mislim da je je situacija malo napuhana. Projekti se normalno i regularno provode, sustav je izvan snage dok se ne prebaci na euro. Svi koji trebaju unijeti izvješća u sustav to mogu raditi…”

Što se tiče optužbi da je Tramišak u Ministarstvu ostavila nered, kaže: “Ne bih rekao da je to neki nered. Kompleksna je situacija s informatičkim sustavima, to se vuče još od situacije kad je prestao s radom taj ugovor. Na meni je sad da to stavimo na noge i da to funkcionira…”

