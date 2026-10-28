jedno važno pravilo
Grlić-Radman pitao smije li u mandatu postati vitez Malteškog reda. Evo kakav je odgovor dobio
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman zatražio je mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o tome može li tijekom mandata postati član, odnosno vitez Malteškog reda, doznaju 24sata.
Oglas
Povjerenstvo je zaključilo da za to nema zapreke, ali je upozorilo da se ministar mora izuzeti iz odlučivanja i svih postupaka povezanih sa sklapanjem sporazuma između Hrvatske i Malteškog reda, uključujući njegovo potpisivanje.
Troškove primanja u članstvo mora snositi osobno, piše Luka Safundžić za 24sata.
Plaća veća od 4600 eura
Prema imovinskoj kartici, Grlić-Radman mjesečno zarađuje nešto više od 4600 eura. Uz to je prijavio 617.275 eura godišnjeg prihoda od kapitala, 3337 eura godišnje od osiguranja te jednokratni prihod od kapitala u iznosu od 103.650 eura.
Njegova supruga, zaposlena u Agroproteinki, prima plaću od 2989 eura mjesečno. Prijavila je i 31.939 eura godišnjeg prihoda od kapitala te još 72.555 eura jednokratnog prihoda po istoj osnovi.
Prema imovinskoj kartici, supružnici nemaju kredita ni drugih obveza.
Nekretnine vrijedne milijune eura i ogromna ušteđevina
Ministar i njegova supruga posjeduju više nekretnina. Među njima su kuća s okućnicom u Zagrebu, procijenjena na 1,2 milijuna eura, kuća u Privlaci vrijedna 360.000 eura te kuća u Baškoj Vodi procijenjena na 300.000 eura.
U imovinskoj kartici navedena je i vikendica sa zemljištem u Stubičkim Toplicama, vrijedna 95.000 eura, građevinsko zemljište u Privlaci od 120.000 eura, zemljište u Ljubuškom vrijedno 18.000 eura te oranica u Privlaci procijenjena na 60.000 eura.
Grlić-Radman prijavio je i sat marke IWC vrijedan 3000 eura, 1419 dionica Agroproteinke te poslovni udio u tvrtki Arbet-Grad. Zajedno sa suprugom ima 1,4 milijuna eura ušteđevine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas