Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman je u četvrtak u Zagrebu prosvjednu notu koju je Srbija dan ranije uputila Hrvatskoj nazvao "bizarnom", dodajući da potez ima vrlo jasne predizborne konotacije.

"Bizarna je, ali govoriti o slobodi medija? ... Ili se netko šalio ili je to možda unutarnjopolitički motivirano s vrlo jasnim predizbornim konotacijama", kazao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova na predstavljanju prijedloga Nacionalnog programa međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu do 2030. godine.