Grlić Radman: SDP – Stranka demokratskih promašaja

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman bio je gost Igora Bobića u N1 Studiju uživo.

Grlić Radman uvjeren je da će HDZ pobijediti na izborima. “To je sigurno.” O tome kako će izgledati buduća vlada, odlučit će, kaže, Andrej Plenković.

“Logičan je mandat jer nema druge stranke koje može ponuditi nastavak postignuća ove vlade. To su najvćea postignuća u povijesti suvremene hrvatske države”, kaže Grlić Radman i dodaje kako će se nastaviti s dizanjem BDP-a i nakon izbora. “Sve ćemo učiniti kako bi hrvatski građani imali standard koji zaslužuju.”

Fred Matić Milanovića zove Sabahudin Anušić dodao odgovor C u Milanovićevoj anketi na Facebooku

“Ono što je on napravio je flagrantan pokušaj državnog udara koji može imati nesagledive posljedice kad govorimo o vanjskopolitičkoj slici Hrvatske. Strani mediji osuđuju način na koji on zaobilazi ustavne procedure i vladavinu prava. To sve sadrži određene oblike anarhije i otvara put političkom voluntarizmu”, govori o objavi Zorana Milanovića da ide na parlamentarne izbore. “To šteti Hrvatskoj. Predsjednik države bi trebao brinuti za ustavni poredak, a on je pokazao da ne poštuje institucije ni vladavinu prava. On je snizio razinu političke kulture. Umjesto da bude frajer i kaže ‘ok, ulazim u fer borbu, dajem ostavku’. Mđeutim, on kalkulira i obmanjuje javnost. On nije frajer i ne ulazi u fer borbu, on je obična kukavica”, kaže.

“On svašta izjavljuje, vraćaju mu odlikovanja, uskomešali su se svi građani, ali i ustavno-pravni stručnjaci koji su bliži lijevim opcijama jer im je važniji osobni integritet i struka pa osuđuju te njegove pokušaje da se zaobiđe procedura. On je tipičan primjer, citirao bih jednu poslanicu, jednog lika koji je spreman spaliti vlastitu državu kako bi sutra vladao zgarištem. To je nečuveno, bez presedana u hrvatskoj povijesti”, kaže.

“Andrej Plenković je otišao u Bruxelles kako bi završio ono što je obećao, otvaranje pristupnih pregovora s BiH. A on kao sitni zavidnik želi briljirati u međunarodnoj izolaciji. On ništa nije napravio. Puna su mu usta brige za Hrvate, a doveo je Hrvate u BiH u neravnopravan položaj. Diskriminirao ih je datumom izbora“, govori Grlić Radman.

“Što je on napravio u pet godina mandata? On je međunarodno izoliran, on predstavlja veliki problem i ugrozu za stabilnost i budućnost hrvatske države i položaj Hrvata u BiH”, kaže i podsjeća da se “Milanović slikao s Komšićem u crvenim šuškavcima umjesto da mu je rekao da ne može predstavljati Hrvate jer ga oni nisu birali”. “Njegova vladavina kao premijera je bila katastrofalna. Sad bi kao propali političar se vratio. Neka da ostavku, neka bude frajer i uđe u fer borbu. Ali, Zoran Milanović je kukavica”, kaže.

“Mi uopće nismo zabrinuti. On nama nije tema. Mi imamo svoj program, osam godina radimo. Ostvarili smo i više od onog što smo obećali prije četiri godine. Pa pogledajte naša postignuća. Što bi građani trebali? Izabrati SDP koji ima nekkavi slogan nekakve rijeke pravde? Njihova prljava kampanja je kao i te rijeke pravde koje su zapravo prljave rijeke koje ulaze u prljavija ušća. Ne vjerujem da mogu nešto ostvariti jer su s Milanovićem ušli u određene prekršaje i oni su SDP – Stranka demokratskih promašaja”, kaže.

