Budiša: Vraćam Milanoviću odličje Dmitra Zvonimira, nije dostojan da mi ih daje

Podijeli :

Jurica Galoić/Pixsell

Dražen Budiša, bivši koalicijski partner u vladi Ivice Račana 2000. godine gostovao je večeras na Dnevniku HRT-a, najavljujući kako će Zoranu Milanoviću vratiti odličje Dmitra Zvonimira koje mu je on dodijelio prije tri godine.

“Gospodin Zoran Milanović je izišao iz ustavnih okvira. On je grubo nasrnuo na ustavnopravni poredak jer je nespojivo s dužnošću predsjednika Republike da se natječe za predsjednika buduće vlade. To skupa ne ide. Pa kad već to spominjem, možda još nije kasno, ja ga pozivam ili da odustane od kandidature ili da se povuče s dužnosti predsjednika države. Inače, možemo doći u vrlo tešku ustavnopravnu situaciju s obzirom na ono što nas čeka i s obzirom na činjenicu da imamo danas raspušten Hrvatski sabor. Dakle, Zoran Milanović je, kao što sam rekao, narušio ustavnopravni poredak”, poručio je Dražen Budiša, bivši koalicijski partner u vladi Ivice Račana 2000. godine

“On je meni dao odličje Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom prije tri godine, pa ja koristim ovu priliku da mu ga vratim, jer čovjek koji narušava ustavni poredak RH nije dostojan da meni daje odličja”, dodao je za HRT.

“Razina političkog govora, hrvatske političke kulture umjesto da se dizala, srozavala se godinama. Odgovornost za to snosi i Zoran Milanović. Neke stvari koje su danas postale uobičajene, svakodnevne, na koje se već i narod priviknuo bile su nezamislive u, recimo, razdoblju kada sam ja bio aktivan u politici. Naša politička kultura je bitno snižena”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.