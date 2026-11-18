n1 u vukovaru
Grlić Radman upozorio Srbiju: Pitanje nestalih povezano je s poglavljem 23
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji sudjeluje u Koloni sjećanja u Vukovaru, razgovarao je s N1 reporterkom Katarinom Plantak o obilježavanju obljetnice pada grada, potrazi za nestalim osobama i očekivanjima od nove vlasti u Srbiji.
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"Studeni je najtužniji mjesec u godini, a današnji dan najtužniji u tom mjesecu. U Koloni odajemo počast žrtvama, stradalima, ubijenima i nestalima, ne samo hrvatskim braniteljima nego i nasilno odvedenim civilima", rekao je Grlić Radman.
Istaknuo je kako sudionici Kolone sjećanja nastoje barem dijelom osjetiti bol i patnju koju su proživljavali stanovnici Vukovara te podijeliti te teške trenutke.
Naglasio je da neriješeno pitanje nestalih osoba i dalje snažno opterećuje hrvatsko društvo.
"Teško je, to opterećuje društvo. Još tragamo za nestalima. Očekujemo od nove srbijanske vlasti više razumijevanja i konkretnu suradnju", poručio je ministar.
"Ne čekamo promjene vlasti kako bismo rješavali pitanje nestalih"
Govoreći o suradnji sa Srbijom, Grlić Radman naglasio je da Hrvatska ne čeka političke promjene u susjednoj zemlji kako bi nastavila raditi na rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba.
"Mi ne čekamo promjene vlasti kako bismo adresirali to pitanje. Koristimo i naše aktivnosti u međunarodnoj zajednici, bilo kroz tijela UN-a za ljudska prava, Vijeće Europe, ali i Europsku uniju", rekao je.
Podsjetio je da je Srbija zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji te da se pitanje nestalih odnosi i na pregovaračko poglavlje 23, koje obuhvaća pravosuđe i temeljna prava.
"To je pitanje koje stoji i mora biti riješeno. Sada je na Srbiji i njezinim tijelima da nastave raditi i surađivati kako bismo pronašli nestale osobe čije obitelji još uvijek čekaju odgovore", poručio je.
Ministar je naglasio da pronalazak nestalih nije samo politička i društvena obveza nego i dug prema njihovim najbližima.
"Mi nemamo samo dug prema društvu i zajednici nego i prema obiteljima koje ih traže", zaključio je Grlić Radman dodajući kako pitanje nestalih "nije otvoreno pitanje, nego obligacija".
Pregovori s Crnom Gorom
"Nije stvar u popuštanju ili ne. Mi nećemo pristati na članstvo, odnosno na zatvaranje otvorenih poglavlja dok se ne riješe ta vrijednosna pitanja", kaže Grlić Radman govoreći o pristupanju Crne Gore EU-u.
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