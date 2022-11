Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja gostovao je u Novom danu u kojem je govorio o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i drugim političkim aktualnostima.

Grmoja kaže kako se u Saboru neće moći postići dvotrećinska većina u Saboru oko obuke ukrajinskih vojnika.

“Vladajući guraju ovu temu kako bi podjelili političku scenu na one koji su za Ukrajinu, a to su vladajući i na one koji su za Rusiju a to je oporba”, kaže Grmoja i smatra da će nastaviti gurati ovu temu kako bi skrenuli pozornost sa kriminala u INA-i.

“Bez obzira kakav će biti ishod u Saboru, iako je vidljivo da se krši Ustav, oni će nastaviti gurati ovu priču kako bi mogli govoriti da su oporbeni zastupnici ruski igrači ili trabanti Zorana Milanovića”, kaže Grmoja.

Rekao je i kako se ne mogu povući paralele između obuke ukrajinskih vojnika ili odlaska hrvatskih na misiju u Aftganistan i Kosovo. “Konzultirao sam s više ustavnih stručnjaka i svi mi kažu kako bi ovakva odluka bila protuustavna i kako bi se oko obuke ukrajinskih vojnika morali dogovoriti Vlada i predsjednik”, rekao je Grmoja.

A hoće li sve ovo završiti pred ustavnim sudom? “Ja nemam povjerenja u Ustavni sud. On će odigrati za vladajuće, odugovlačit će priču i mislim da je cilj vladajućih da se o tome glasa u Saboru kako bi odigrali igru prokazivanja ruskih igrača”, smatra Grmoja i podsjeća na situaciju oko izbornih jedinica.

“Definitivno smatram kako u ovom sukobu, u ovom ratu ne trebamo prednjačiti. Trebamo biti solidarna saveznica unutar NATO pakta i sve svoje obveze trebamo ispoštovati”, kaže Grmoja.

Grmoja i kaže da najviše onih koji igraju za Ruse sad ne daju rusofilne izjave ali rade na tome da održe i prošire ruski i mađarski gospodarski utjecaj u Hrvatskoj.

