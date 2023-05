Grmoja o tužbi PPD-a: Odvjetnici nije bilo drago kada sam spomenuo te ljude

Podijeli :

Na Općinskom sudu u Zlataru u četvrtak je završeno prvo pripremno ročište u dva slučaju u kojima je Prvo plinarsko društvo podnijelo (PPD) tužbe zbog klevete protiv dvojice saborska zastupnika Mosta - Zvonimira Troskota i Nikole Grmoje, koji je nakon ročišta rekao da se PPD namjerio na krive ljude.

U izjavi medijima naglasio kako je PPD pokrenuo tužbe jer su oni tu kompaniju povezali s Ruskom Federacijom ali i, napomenuo je, “ukazali na utjecaj kompanije na pojedine političare”.

“Završeno je prvo pripremno ročište zbog tužbe koju je protiv kolege Troskota i mene pokrenulo Prvo plinarsko društvo, odnosno tajkun Pavao Vujnovac jer smo PPD povezali s Ruskom Federacijom i govorili o utjecaju PPD-a na određene političke aktere u hrvatskom društvu, od premijera Plenkovića do Domovinskog pokreta i do Ivana Vrdoljaka“, rekao je Grmoja.

Grmoja: Tužba me neće zastrašiti

Dodao je da je danas predložio osobe koje bi se pozvalo tijekom sudskog procesa.

“Ja sam na ovom prvom pripremnom ročištu predložio predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, bivšeg ministra Ćorića, sadašnjeg ministra Filipovića. Milijana Brkića, Marija Radića iz Pevexa i Domovinskog pokreta, kao one koji će doći ovdje i iznijeti svoja saznanja o poslovanju PPD-a i njegovoj vezi s Ruskom Federacijom”, rekao je Grmoja.

Grmoja: Utjecaj Vujnovca na hrvatsko gospodarstvo i politiku je prevelik

Prema njegovoj izjavi, sutkinja je najavila kako će se u listopadu održati prvo ročište na kojem će se saslušati njega osobno, ali i predstavnike PPD-a te će nakon toga donijeti odluku hoće li pozvati predložene svjedoke. “Vidio sam da njihovoj odvjetnici nije bilo baš drago kada sam predložio te ljude”, naglasio je.

Grmoja ističe da ga tužba neće zastrašiti i kako će se osobno boriti protiv takve tajkunske Hrvatske nastale na sumnjiv način i za Hrvatsku jednakih prilika za sve njene građane. Dodao je da ga nije briga koliko će se tužbi zbog toga podnijeti protiv njega.

Njegov stranački i saborski kolega Zvonimir Troskot rekao je kako je opće poznata činjenica da postoji ugovor kojim je Gazprom opskrbljivao plinom tijekom prošle godine PPD i da se u slučaju sankcija to moglo preliti na cijelo hrvatsko gospodarstvo.

Troskot: Kakvi su to interesi s Rusijom?

“Nama su nacionalni interesi Republike Hrvatske, sad u ovom segmentu energetike, ali i općenito gospodarstva na prvom mjestu i iznad su Vlade i Sabora te iznad privatnih interesa osoba poput Pave Vujnovca i njemu povezanih osoba” – naglasio je Troskot.

Dodao je da će osobno uvijek ukazivati na takve situacije i kako sve ovo podsjeća na Agrokor. “Vidjeli smo do kojih je to posljedica dovelo i koliko je to zapravo bio velik sistemski rizik za Hrvatsku i gospodarstvo”, izjavio je Troskot te ponovio da je za listopad zakazano prvo ročište.

Što se događa s Fortenovom? “To da sve ono što Todorić govori je istina”

“U listopadu je zakazano prvo ročište gdje će se saslušati dokazni materijali i sutkinja će odlučiti hoće li pozvati, konkretno u mom slučaju, Andreja Plenkovića i ministra Filipovića koji će morati dodatno objašnjavati kakvi su to interesi s Rusijom i zbog čega nisu bile sankcije prema poduzećima koja su povezana s Rusijom”, izjavio je Troskot.

Grmoja je na kraju podsjetio kako je PPD tužio pet saborskih zastupnika. Osim njega i Troskota tu je i tužba protiv Miroslava Bulja iz Mosta, te Mirele Ahmetović iz SDP-a i Karoline Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.

“Da je ovo slobodna i normalna demokratska zemlja, ovakve tužbe bi bile odmah odbačene jer ako zastupnici ne mogu govoriti, tko onda može govoriti, ako mediji ne smiju pisati i govoriti, tko smije pisati i govoriti? zapitao se Grmoja.

Po njemu, ovo je pokušaj zastrašivanja, ali da se PPD namjerio na krive ljude.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Dugoročne prognoze nisu optimistične: Pogledajte kakvi nas ljetni mjeseci čekaju Bivši šef SOA-e o masakru: Ovo što je Vučić jučer napravio je sramotno