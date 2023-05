Novinarka godine Božić Šarić: “Dan nije mogao biti gori za primiti nagradu”

Podijeli :

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) održalo je u srijedu svečanu dodjelu nagrada za najbolje novinarske radove u 2022., a nagradu za novinarku godine dobila je novinarka N1 Nataša Božić Šarić. Tim je povodom gostovala u Novom danu gdje je govorila o važnosti medija.

“Hvala prije svega redakciji na nominaciji. Znam da nam je u fokusu pratiti politiku, premijere, ministre, predsjednike – u krajnjoj liniji, oni nam kroje sudbinu. Strašno mi je lijepo što je redakcija prepoznala i otvorila prostor N1 za sve one koji su na durgoj strani, kojima se ta sudbina kroji. Jako puno imamo tih ljudi čiji smo glas i mislim da nam je ta uloga još važnija. Čestitala bih svim kolegama koje su jučer nagrađeni. Toliko dobrih priča, toliko fokusa na ljude čiji smo glas”, rekla je Božić Šarić.

Iza svih njezinih priloga stoje često obespravljeni ljudi. Na pitanje o tome zašto je važno, u ovo vrijeme kada se broje klikovi, upozoriti na priče takvih ljudi, novinarka godine kaže: “To ne može nitko drugi osim nas. To nije klikabilno. Ti ljudi nemaju moć. Oni su zaista obespravljeni. Mi smo različiti od bilo koga drugog tko objavljuje da može dobiti klik, po tome što nam je uloga da smo medij – da mi prenosimo glas onih koje se ne čuje, onima koji mogu na to utjecati i obrnuto. Medij smo po tome da mi imamo svoju obrazovnu i odgojnu ulogu. Nije samo da mi trebamo publiku, publika treba nas. Ne samo da donesemo vijesti nego da ih stavimo u kontekst i objasnimo zašto je to važno. Ako se neka majka kojojoj umre dijete koje je njegovala 15 godina, istog trena, sutradan mora javiti na burzu, to neće nitko znati osim nje. To je naša ustavna uloga, biti medij. To nam je i dužnost, za to primamo plaću. Drago mi je da su i političari konačno čuli. Tom pričom se bavim šest godina. Četiri ministra ispitujem za tu svar. Nekad mi je bilo potpuno nevjerojatno da netko ne razumije tu paradigmatsku priču. Tu imaš majku bolesnog djeteta koja tuguje i ne može dobiti ništa od države, dok ministar ili zastupnik kad izgube fotelju imaju godinu dana za svoj oporavak. Nisam mogla shvatiti da politika, pa makar na PR-ovskoj razini, ne shvaća koliko je to štetna priča”.

“Unatoč svojim razvojnim poteškoćama, ti ljudi su strahoviti borci. Njih se ne treba tretirati kao nekoga kome trebaju naše mrvice, kako je jedan pomoćnim ministra rekao – mi tu sad vama dajemo 500 milijuna kuna, a vi ništa ne vraćate – to je najveći problem. Oni su isti kao mi, oni mogu puno dati društvu, samo im trebamo pomoći da to ostvare. Čini mi se da je Andrej Plenković to razumio. Osim svega što je naravno loše – na vlasti je sedam godina i šest godina to nije čuo, ali moram reći da je on prvi premijer koji je u konačnici govorio o pravima osoba s invaliditetom. Drago mi je da je uz našu pomoć i ta ne-tema postala tema”, ističe Božić Šarić.

Na pitanje o tome zašto novinare vrijeđaju, nazivaju “dnovinarima” i “crvima” – ne samo političari, već i oni za koje radimo ovaj posao, novinarka odgovara: “Jučerašnji dan nije mogao biti gori dan za primiti ovu nagradu. Svi smo pratili novosti iz Beograda i bili smo nevjerojatno tužni. Cijelo vrijeme sam razmišljala o kolegama koji sada tamo trebaju stati, izboriti se sa svojim emocijama. Oni su isto ljudi, roditelji, stanovnici tog grada. Moraju i znati toliko kriterija, što smiju objaviti, što ne. Na koji način pomoći ljudima koji su se tamo okupili u tom strahu. Danas smo mi svi u jednom svijetu u kojem se sve vrijednosti smatraju staromodnima. Pa se valjda staromodnim smatra i to da je novinarstvo javno dobro i da je novinarstvo nešto bez čega nema demokracije ni slobode ni mišljenja jer ne možeš ništa dobro misliti ako nemaš sve informacije. Sav taj mulj koji se valja po društvenim mrežama je proizvod šireg društvenog problema urušavanja vrijednosti. To nije dobar svijet i mislim da je naša uloga da pomalo stavljamo stvari na humanost i vraćamo time povjerenje. Naravno da radimo puno grešaka. Naravno da postoje i oni koji su “dnovinari”, ali nismo svi isti”.

Dodijeljene su i nagrade za životno djelo Mislavu Bagi i Vladimiru Matijaniću. Nataša Božić Šarić komentira: “Kad je riječ o Vladi Matijaniću. To koliko me pogodila njegova smrt je baš nešto strašno jer je on jedan od tih – netko tko je stalno inzistirao na tim vrijednostima. To što se njemu dogodilo se i dalje događa. Nema lijekova za neke važne bolesti u kojima se lijekovi ne mogu prestati uzimati sada nego bi se ljudi s njih trebali skidati. Imamo situaciju da su dvije umiruće starice na hitnoj u Sisku na istom krevetu. Imamo situaciju da rodbina nađe mrtvog čovjeka na hodniku hitne. To nam je ogroman društveni problem. Ne smijemo dopustiti da Vladina smrt prođe bez krivaca. Vlado nije kriv zato što je preminuo, a nije trebao. Kad je riječ o Mislavu Bagi, još uvijek je teško uopće govoriti. Mi njegovi prijatelji jako malo pričamo o njemu jer je nepojmljivo da ga nema. Za TV novinarstvo moraš biti personality. Puno toga je u učenju i zainteresiranosti, ali nešto je onaj faktor x kojeg je Mislav imao. Puno nam nedostaje”.

Na kraju dodaje da je ovo i nagrada za Milu Moralić, drugu urednicu Točke na tjedan koja je uz Božić Šarić puno radila na ovim temama i zaslužna je za postignute rezultate i promicanje prava osoba s poteškoćama u razvoju i onih na socijalnoj pomoći.

“N1 je jako važan. Mi imamo strašno veliki prostor slobode koji je strašno bitan i vrlo nespecifičan u današnjim vremenima i koji je razlog zašto ljudi žele raditi ovdje. Mislim da struka to prepoznaje i zato, unatoč svim našim greškama kojih imamo, prepoznaje taj žar i strast i činjenicu da se ovdje okupljaju ljudi koji žele raditi slobodno”.