Grmoja: Utjecaj Vujnovca na hrvatsko gospodarstvo i politiku je prevelik

Podijeli :

N1

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja gostovao je u Studiju uživo N1 televizije u kojem je komentirao političke aktualnosti.

Komentirao je traženje izmjene saborskog Poslovnika. Naime, oporba je sad ujedinjeno zatražila zaštitu Ustavnog suda po tom pitanju.

Selak Raspudić o odlasku šefice Uskoka: Bitna poruka je prenesena

Grmoja kaže da je Marija Selak Raspudić napravila novi Poslovnik Hrvatskog sabora koji bi omogućio da Vlada odgovara Saboru i koji bi omogućio i da Sabor bude više u službi građana. “Mislim da je dobro poentirala kad je rekla da to vladajućima ne odgovara. Njima ne odgovara povjerenje građana u Sabor i politiku, jer kad bi to povjerenje bilo veće bila bi veće i izlaznost na izbore, a to HDZ-u svakako ne odgovara”, kaže Grmoja. Dodao je da je Selak Raspudić prikupila 70 potpisa s kojima sad ide pred Ustavni sud.

“Očekujemo da se Ustavni sud očituje o tome, o nečemu što bi trebalo biti samorazumljivo. Jer ako zastupnik može predlagati promjene zakona, Ustava, nevjerojatno je da ne može predložiti na koji će se način odvijati stvari u Saboru”, kaže Grmoja.

“Javnost i mediji imaju sluha za aferu ako ona traje tri ili četiri dana”

Komentirao je rad Antikorupcijskog vijeća i zaključke koje je to tijelo donijelo i prijeloge Vladi.

“Nakon serije saslušanja gdje smo se trudili održavati živom tu megaaferu zbog koje bi u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji otišla cijela vlada, a radi se o aferi teškoj milijardi kuna, koja nikad ne bi otkrivena da gospodin koji je u to bio upleten nije svom ocu uplatio pola tog iznosa na račun i onda zahvaljujući službeniku u banci koji je to primjetio je otkriveno što se događalo, u Hrvatskoj se ništa nije dogodilo, iako je svima jasno da je tog Škugora netko postavio u INA-u”, rekao je Nikola Grmoja i dodaje da iako je više ljudi povezano s HDZ-om nije se dogodilo ništa.

Donosimo zaključke Antikorupcijskog vijeća nakon saslušanja oko afera u INA-i Pecnik: Afera u INA-i je izravan napad na samog Plenkovića

Kaže da je Antikorupcijsko vijeće došlo do saznanja o gašenju Sisačke rafineriji koja nije mogla biti ugašena bez znanja premijera, da krađa milijarde iz INA-e nije mogla biti provedena bez znanja vrha INA-e i MOL-a. “Donijeli smo zaključke, ali u javnosti i medijima, nažalost, sluha za aferu ima jedino ako ona traje tri ili četiri dana”, zaključuje Grmoja. Rekao je i da je INA nepresušna priča koja će svoju ulogu odigrati i u predizbornoj kampanji.

“DORH i USKOK su pod kontrolom Andreja Plenkovića”

Komentirao je dolazak Zlate Hrvoj Šipek na Odbor za pravosuđe.

“Stiže kad su vladajući dali zeleno svjetlo, a to je ono njažalosnije”, kaže Grmoja i dodaje da ju je on zvao na Antikorupcijsko vijeće i nudio termine koji njoj najbolje odgovaraju.

Analiza Đurđice Klancir: Možda Vanja Marušić nije bila dovoljno poslušna? Zlata Hrvoj-Šipek progovorila o okolnostima razrješenja ravnateljice USKOK-a

“Nikad se nije javila i sada kad su postali svjesni koliko su oštećeni svim aferama koje izbijaju i činjenicom da Vanja Marušić odlazi zbog nekoj suludih razloga, sada Plenković i vladajuća većina daju zeleno svjetlo za njen dolazak kako bi sanirali štetu”, zaključuje i dodaje da je svaki put kad je Glavna državna odvjetnica bila u Saboru da je to loše završiti po nju.

Komentirao je proces protiv Josipe Rimac i Gabrijele Žalac. Smatra da je nedostatak procesa protiv nekih najbližih suradnika premijera i koalicijskih partnera HDZ-a dokaz da su DORH i USKOK pod kontrolom Andreja Plenkovića.

“DORH čepi rupe u Plenkovićevom brodu koji pušta na sve strane i ono što baš ne može začepiti to procesuira”, rekao je Grmoja.

Govorio je o odlasku Vanje Marušić. “Sigurno je to da je razlog njenog odlaska to što je predmet Žalac bio skrivan od Olafa i europskih tužitelja”, kaže Grmoja.

Nije htio komentirati druge spekulacije o njenom odlasku.

“Banožić je potkapacitiran za funkciju koju obnaša”

Komentirao je situaciju s Mariom Banožićem i uzimanjem APN -ove subvencije. Smatra da nije burno reagirao kad je rekao da je Mario Banožić cijeli mandat proveo u povećanju broja svojih nekretnina.

Zbog Banožića se ponovno preispituje model APN-ovih kredita Glavašević: Banožić ministar voli nekretnine više od kobasice s kojom se slikao

“MIslim da se Banožića može prozvati za puno težih stvari od ovoga”, rekao je Grmoja. Rekao je da je pitanje mogu li dužnosnici primati APN-ovu stipendiju. “Žalosno je da on nije rješavao probleme u svom sektoru”, rekao je Grmoja.

Kaže da je Banožića prozvao oko situacije u Državnim nekretninama.

“Vidjet ćemo kako će se ovo rasplesti i što će biti, ali ono što je sigurno, Banožić je loš ministar i potpuno potkapacitiran za funkciju koju obnaša”, smatra Grmoja.

“Mislim da bi političari trebali voditi računa o tome i nastojati da ne uzimamo ni ono na što imamo pravo”, rekao je Grmoja.

Komentirao je pregovore sa zdravstvenim djelatnicima koji su najavili prosvjede.

“Svjestan sam činjenice da nitko u Hrvatskoj nije zadovoljan sa svojim plaćama jer je inflacija pojela plaće i mirovine”, rekao je Grmoja i prozvao premijera da laže jer tvrdi drugačije.

Kaže da će vjerojatno svi u ovoj izbornoj godini pokušati se izboriti za veće plaće. “Liječnike apsolutno razumijem, ali pacijenti ne smiju biti ugroženi na bilo koji način”, kaže Grmoja i podsjeća da je dosta liječnika otišlo iz Hrvatske upravo zbog malih primanja.

“Vujnovac je moćniji od Todorića”

Komentirao je i najavu prodaje Fortenove. Grmoja kaže da je utjecaj Pavla Vujnovca veći nego Ivice Todorića s obzirom na to u koje je sve grane gospodarstva ušao.

“On je premoćan. Sada će odlučivati, bez obzira na to hoće li on kupiti ovo što je u vlasništvu ruskih banaka ili će on to nekome prodati jer upravo će on odlučivati po kojoj će se cijeni to prodavati”, kaže Grmoja.

Je li Fortenova ponovno dovedena pred zid? Prodaje se Fortenova!

“Utjecaj Pave Vujnovca na hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku politiku je prevelik”, kaže Grmoja.

Rekao je i da je Most trreća politička snaga u Hrvatskoj i najavio da će imati svog kandidata za premijera te da je uvjeren u fantastičan uspjeh svoje stranke na izborima.

“A po nekim izbornim jedinicama postoji mogućnost suradnje sa stranka koje su nam vrijedonosno iste ili imaju isti pogled na probleme koji muče hrvatsko društvo”, rekao je Grmoja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.