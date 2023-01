Grmoja: Ovo što je Vlada dogovorila s bankama je veleizdaja

Podijeli :

Vlada Andreja Plenkovića dogovorila se sa šest banaka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova, a nakon što su banke tužile Republiku Hrvatsku zbog štete koja je nastala uslijed izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o kreditnim institucijama iz 2013. godine i 2015. godine, a slijedom kojih je u konačnici izvršena konverzija kredita u švicarskim francima.

To je do sada bilo poznato hrvatskoj javnosti, no nije bilo poznato da je Index zatražio dokument te nagodbe na uvid, kao i da je zahtjev odbijen jer, kako su rekli Indexu, ne mogu dati taj ugovor jer je on “tajan”!?

Grmoja kaže da se radi o veleizdaji

Vijest je jutros objavio Index, a Mostov zastupnik Nikola Grmoja kaže da je vladin dogovor s bankama veleizdaja.

“Veleizdajnički ugovor između banaka i vlade kojim je oštećeno 55.000 hrvatskih obitelji”, stoji u naslovu Grmojine objave.

“Kada sam prije nekoliko mjeseci jednom poznatom aktivistu koji se bori za prava građana oštećenih kreditom u švicarcima rekao da postoji ugovor između banaka i Vlade u kojem se Vlada najvjerojatnije obvezala da će pred sudom EU dati lažnu izjavu protiv hrvatskih građana, on nije vjerovao da bi takvo što mogli staviti na papir”, piše Grmoja na Facebooku.

“Naime, Vlada je (ministarstvo financija i ministar Zdravko Marić) pred sudom EU dala mišljenje kako su se hrvatski građani prihvatom konverzije odrekli svojih prava potraživanja od banaka zbog čega je sud EU donio odluku koja ne ide u korist hrvatskih potrošača”, dodaje.

“Evo sad mediji pišu da ugovor između banaka i Vlade postoji i da su prema njemu banke odustale od tužbe protiv Hrvatske pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u iznosu od 2,5 milijarde kn. Za odustajanje od tužbe banke su sigurno nešto dobile, a Vlada ne želi objaviti ugovor i poziva se na tajnost ugovora”, dodaje.

“Banke su morale nešto dobiti”

“Banke su za odustajanje od tužbe morale nešto dobiti, a jedino logično je da su dobile lažan i veleizdajnički iskaz Vlade RH pred sudom EU gdje je Vlada zauzela stav kontra hrvatskih građana izjavivši da su se prihvaćenjem konverzije odrekli prava na obeštećenje”, procjenjuje Grmoja.

“Sud EU je u slučaju poljskih potrošača donio odluku u njihovu korist jer je i poljska Vlada stala iza svojih građana.

U slučaju hrvatskih potrošača je oprao ruke jer ih je izdala Vlada RH najvjerojatnije zbog nagodbe s bankama”, piše dalje.

“Jer kako se drugačije može objasniti takav neistinit iskaz Vlade koji ide protiv interesa njenih građana.

Tražim hitnu objavu ovog ugovora između Vlade RH i banaka kojeg su proglasili povjerljivim, a zbog čijeg bi se sadržaja, ali i poteza Vlade pred sudom EU, uključenim članovima Vlade i samom premijeru moglo suditi za veleizdaju”, dodaje na kraju.

