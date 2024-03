Grmoja predstavio program za povećanje standarda, idućih dana će govoriti o mjerama za najsiromašnije

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nikola Grmoja predstavio je u subotu Mostove mjere za povećanje standarda građana, od kojih su im ključne porezno rasterećenje i obračun s korupcijom, a komentirajući vijest o propucavanju automobila Ivana Turudića rekao je da osuđuje svako nasilje, ali i da je ta priča čudnovata.

“Imamo sukob taština i ega, niz uvreda koje slušamo iz dana u dan, a Most na ove izbore izlazi s konkretnim programom. Jedina smo stranka koja ga je predstavila, SDP tvrdi da ga ima, HDZ još s njim nije izašao, a to pokazuje koliko zapravo smatraju da je važno izaći pred građane s konkretnim rješenjima“, rekao je na konferenciji za novinare u Velikoj Gorici Mostov kandidat za premijera Grmoja.

Grmoja uzvratio Milanoviću: Granica se ne čuva statusom na Facebooku

Predstavio je mjere za povećanje standarda građana, od kojih im je ključna porezno rasterećenje. “Predlažemo smanjenje poreza na dohodak s 20 na 15 posto. Mirovine moraju rasti i uskladiti se s inflacijom, a mora se ulagati i u istraživanje, razvoj i obrazovanje i tako potaknuti naše gospodarstvo, to je jedini put. Također, poruka paušalcima – dignut ćemo prag za ulazak u PDV s 40.000 na 60.000 eura“, naveo je.

Naglasio je kao jednu od najvažnijih mjera i obračun s korupcijom. “Istraživanja pokazuju da gubimo milijarde zbog korupcije, sav taj novac ćemo usmjeriti prema našim građanima, obrtnicima, poduzetnicima i tu je Most jedina garancija za obračun s korupcijom“, rekao je.

Upitan za konkretne mjere za najsiromašnije, Grmoja je istaknuo kako je Most razradio detaljan program u tom smjeru, poput banke hrane, ali da će ga predstaviti idućih dana.

“No, rješenje da udio naših ljudi koji su u riziku od siromaštva bude što manji nisu socijalne mjere, to je razvoj gospodarstva, a možemo ga postići jedino kroz porezna rasterećenja. Tada bi socijalne mjere činile puno manje proračunskih izdataka“, dodao je.

U utorak će se znati imena Mostovih kandidata na listama

U utorak će Most predstaviti nositelje lista i imena kandidata na njima. Tog će ih dana, najavio je, u 18 sati predati DIP-u u Saboru. Najavio je i da Most neće imati predizborne skupove jer ne vidi smisao ohrabrivanja, zapravo, samih sebe, svoje biračke baze, već će Mostovi članovi iduće dane do izbora provesti na terenu među narodom.

Nikola Grmoja: Rijeke pravde ne mogu poteći iz kompromitiranih izvora

Odlučno je odbacio mogućnost suradnje nakon izbora s Domovinskim pokretom (DP), unatoč tome što koalicijski partner DP-a, Mislav Kolakušić, Most vidi kao potencijalnog partnera.

“Nažalost, Kolakušić je otišao s tajkunskom strankom, a mi želimo okupiti sve ono što je čisto i nekompromitirano – mi, Suverenisti, Nezavisna lista mladih, sve od desno do centra što je čisto. Svi znamo tko stoji iza DP-a – tajkun Vujnovac i Radić. Mi u toj priči ne želimo sudjelovati“, rekao je i ocijenio da će predsjednik HDZ-a Andrej Plenković tražiti žetončiće upravo u Domovinskom pokretu.

Osvrnuo se i na lijevo-centrističku koaliciju istaknuvši kako ljudi sigurno neće glasati za Peđu Grbina, Anku Mrak-Taritaš, Krešu Beljaka ili jednog notornog Radimira Čačića.

„Nama Čačić najavljuje rijeke pravde koje će se obračunati s korupcijom. Jedini izvori čiste vode koja će odnijeti ovu korupciju mogu poteći iz ovog brežuljka koji se zove Most“, rekao je Grmoja.

Što se tiče HDZ, naglasio je, suradnja s njima ne dolazi u obzir ni na lokalnoj razini.

O propucanom Turudićevom automobilu: Čudnovata priča, osuđujemo nasilje

Upitan za komentar na informaciju da je propucan automobil izabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića te osjećaju li se odgovornima kao stranka koja je bila jedna od glavnih kritičara njegova imenovanja, Grmoja je naglasio kako se iz njegovih usta nikad nije čuo poziv na mržnju i nasilje.

“Mi smo demokratska stranka pristojnih ljudi, uopće se neću obazirati na te spinove. Nasilje nije naš put i to strogo osuđujemo, a s ovom Plenkovićevom korumpiranom hobotnicom ćemo se znati snaći na izborima i poslati je oporbu, a isto tako i s onim kadrovima u DORH-u koje je postavio SDP, poput Mladena Bajića i Dinka Cvitana“, poručio je.

Dodao je kako čeka dovršetak policijske istrage jer je “dosta čudnovata ova priča“.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.