Habijan priznao da mu prijete? Dobivam određene poruke svaki dan. Ali, nisam plašljiv

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan je komentirao aferu Mikroskop i aktiviranje lex AP-a.

Komentirao je pokretanje istrage o curenja informacija u medije, odnosno aktiviranja lex AP-a, a isto nije učinjeno kada su procurile informacije o istrazi bivšeg HDZ-ova šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića i HDZ-ova gradonačelnika Otoka Josipa Šarića.

“Ne mogu komentirati postupke DORH-a, ali meni je neshvatljivo da u javnosti imamo live stream cijelih izvida, odnosno tajnih dokaznih radnji. To, po mom mišljenju, kao osobe koja je 13 godina bila odvjetnik, nije dopustivo. To šteti i osobi koja je okrivljena i cijelom kaznenom postupku. Ne može me nitko uvjeriti da je normalno da imate live prijenos dokumenata, poruka i izvida. Na taj način kontaminiramo kazneni postupak, to su neka načela koja se znaju već na prvoj godini pravnog fakulteta”, rekao je Habijan za Dnevnik Nove TV pa se osvrnuo na članak 307.a Kaznenog zakona, koji je u javnosti poznatiji kao lex AP:

“Mi smo i prije imali članak 307., koji je isto tako branio da se činjenice koje su označene kao tajne mogu javno iznositi. To nije neka posebnost hrvatskog kaznenog zakonodavstva.”

Oporba tvrdi da sve diktira premijer Andrej Plenković i da on upravlja DORH-om.

“Hajmo malo vratiti film u zadnjih par godina i promotriti postupanje DORH-a, od postupaka protiv ministra Horvata, Tolušića, Aladrovića… To je sve poduzeo DORH, a sad je odjednom USKOK loš. To mijenjanje stavova i narativa nije vjerodostojno.”

Komentirao je i kakva se poruka šalje uhićenjem Beroša.

“Ako je istina sve to što mu se stavlja na teret, onda se šalje jedna grozna i užasna poruka. To je nedopustivo, tim više što je ta osoba obnašala visoku funkciju, ali pokretanje ovog postupka je dokaz da nitko nije nedodirljiv”, ustvrdio je, ali ne smatra da se silne smjene ili odlasci ministara mogu objasniti lošim Plenkovićevim kadroviranjem:

“Kao ministar imate određenih radnji i postupaka koji su vaša osobna odgovornost. Ovaj slučaj nikada nije došao na Vladu.”

Potpisuje li on sve što mu dođe na stol?

“Potpisujem nakon što sam siguran u one stvari za koje smatram da su bitne. Više puta sam odbio nešto potpisati. Ne mogu reći točno koliko puta, ali pamtim četiri situacije.”

Upitan za mišljenje o situaciji s glavnom tužiteljicom EPPO-a Tamarom Laptoš, koja je navodno zatražila zaštitu europskog tužiteljstva zbog prijetnji, kaže da nije u nadležnosti njegova ministarstva.

“U situacijama u kojima imamo takvo traženje, postoji tajnost takvog postupanja, upravo zato da bi se osoba zaštitila”, kazao je pa spomenuo da i on dobiva svaki dan “određene poruke”, ali da nije plašljiv.

Komentirao je i Milanovićeve izjave o ovom slučaju, odnosno, da će pomilovati sve osuđene za puštanje informacija iz istrage u javnost.

“Milanović šalje lošu poruku, kao što inače šalje loše poruke. Ako on poziva ljude da krše zakon, onda nam takav predsjednik ne treba.”

