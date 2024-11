Odvjetnica o Turudićevoj odluci: Ima mogućnosti da Ustavni sud reagira. Zahtjev može podnijeti predsjednik RH-a…

Podijeli :

Naša Ana Raić u Pregledu dana razgovarala je s odvjetnicom Sandrom Marković o nadležnosti USKOK-a i EPPO-a u slučaju bivšeg ministra Vilija Beroša i ostalih osumnjičenih.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u utorak je odlučio da je USKOK, a ne Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) nadležan za slučaj povezan s ranije pritvorenim bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

Naša Ana Raić istaknula je da na odluku Ivana Turudića ne postoji pravo žalbe.

Sandra Marković odgovorila ja na pitanje može li Ustavni sud nešto napraviti u ovom slučaju: “Pitanje je Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU-a i znamo da je Ustavni sud nadležan za ocjenu suglasnosti zakona Ustavom i drugim europskim pravom. S druge strane Ustavni sud reagira na nekakve prijedloge, zahtjeve. Ustavni sud može na temelju zahtjeva pokrenu ocjenu suglasnosti zakona. Taj zahtjev može podnijeti jedna petina zastupnika Hrvatskog sabora, radno tijelo Hrvatskog sabora, predsjednik Republike i još neki drugi slučajevi. Ustavni sud može i ex offo pokrenuti postupak za ocjenu nekog zakona. Ustavni sud ima nadležnosti koje mu propisuju Ustav i zakon.”

“Ima mogućnosti da Ustavni sud reagira”

“Ima mogućnosti da Ustavni sud reagira, ima mogućnosti da se podnese zahtjev. Zakon o kojem pričamo je donesen 2020., na snagu je stupio 2021. i mnogi koji pričaju o njegovoj neustavnosti imali su vremenski period kada su to mogli pokrenuti”, dodala je odvjetnica.

Marković se osvrnula i na to što na odluku glavnog državnog odvjetnika ne postoji pravo žalbe: “Europska komisija o tome već ima izvješće na nekih 70 stranica gdje je utvrdila probleme, ne samo s hrvatskom primjenom i implementacijom Uredbe, nego i s još 14 država, ali to nije opravdanje. To je problem pitanja i prilagodbe Uredbe i zakona u provedbi.”

Odgovorila je na pitanje kako doći do Suda EU-a: “To može podnijeti nacionalni sud. Imamo problem jer se ne može doći do toga, imamo zakonsku odredbu po kojoj je postupljeno.”

Navela je da kada Ustavni sud uoči neustavnost može sam pokrenuti postupak.

