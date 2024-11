USKOK-ov tužitelj: EPPO nas nije izvijestio o predmetu. To je dovelo do ovog apsurda

Podijeli :

Luka stanzl/PIXSELL

U istrazi europskih tužitelja prvo-osumnjičeni bio je Hrvoje Petrač, a u USKOK-ovoj je bivši ministar Vili Beroš kojeg tretiraju i kao člana zločinačke skupine. O aferi koja je potresla državu govorio je tužitelj Krešimir Ostrogonac koji je preuzeo slučaj.

USKOK je od jučer preuzeo slučaj Mikroskopi. Što to konkretno znači? Jeste li dobili ikakve papire od EPPO-a?

“Odluka glavnog državnog odvjetnika od jučer znači da je USKOK nadležan za rad u ovom predmetu i postupanje u toku istrage. EPPO treba dostaviti svoj predmet USKOK-u na nadležno postupanje zajedno s dokazima koje su pribavili. Još nismo dobili njihov predmet”, rekao je za RTL Krešimir Ostrogonac.

Imaju li oni neki rok u kojem moraju poslati ili ovisi o njima?

“U zakonu nije propisan rok, ali rok je odmah jer istraga treba teći dalje. Oni nama moraju dostaviti spis. Još nisu, ali ja pretpostavljam da će predmet doći svaki čas.”

Jeste li u kontaktu s njima? Što ako oni kažu ‘nećemo’?

“Mislim da ne mogu reći nećemo. Moraju”.

Turudić odlučio: USKOK nastavlja istragu protiv Beroša i ostalih osumnjičenih

Samo je pitanje dana?

“Sata, ja bih rekao sata”

Što vi očekujete? Kada bi bilo optimalno?

“Ja sad tu ne mogu nagađati. Spis je mogao doći jučer, mogao je doći danas. Danas još uvijek nije. Ali, odluka glavnog državnog odvjetnika se treba poštivati. Odluka je donesena na temelju zakona. Glavni državni odvjetnik odlučuje o sukobu nadležnosti. U ovom slučaju između EPPO-a i USKOK-a. On je tu odluku donio i nema druge. Treba poštivati odluku.”

Brojni odvjetnici kažu da je ova situacija poprilično shizofrena s obzirom na to da je dosad USKOK vodio jednu istragu, a EPPO drugu. Kako ste se vi osjećali zbog te paralelne istrage? U 10 sati jedno ročište, u 13 drugo: Je li to na neki način poslalo sliku nakaradne situacije?

“Sigurno nije poslalo dobru sliku. Mi smo našu akciju pokrenuli u petak u pet ujutro. Nakon toga smo saznali da EPPO de facto vodi još jedan predmet, paralelni predmet za koji mi nismo bili izviješteni. Ono što je bitno za reći je da je EPPO bio dužan reći o tom predmetu.”

EPPO se za N1 oglasio o Turudićevoj odluci Kako je opran novac od skupih bolničkih uređaja? Ključni dokaz istražitelji našli u WhatsApp grupi

Oni vas nisu nikada izvijestili?

“Nisu nas nikada izvijestili iako na tom predmetu rade više mjeseci. Nikakvo izvješće nije došlo niti na DORH niti na USKOK i to je dovelo do ovog apsurda da se u isto vrijeme vode dva paralelna predmeta i da dolazi do uhićenja i onda njihovog naknadne reakcije koja je bila… Mislim, neću komentirati. Nije bila dobra.”

Prelomio je na kraju glavni državni odvjetnik koji je rekao da istraga prelazi u ruke USKOK-a. Što sad to znači? Kod vas je prvoosumnjičeni bio Vili Beroš, kod njih Hrvoje Petrač. Kako će se sad osumnjičenici rasporediti?

“Nisu oni bili osumnjičenici, oni jesu osumnjičenici. Sve su to osobe obuhvaćene istragom, što našom, što istragom EPPO-a. Mi ćemo to sad na neki način morati objediniti, a to pitanje tko će biti prvi… Kod nas je Vili Beroš prvi, kod njih je tek šesti.. Pitanje tko je prvi, tro treći, tko šesti, nije relevantno. To ne govori ništa. Ni o bilo čijoj odgovornosti, niti o težini kaznenih dijela. To je samo broj u provođenju istrage.”

Hoće li se širiti istraga? Nešto je glavni državni odvjetnik dao naslutiti s obzirom na to da preuzimate njihov dio spisa?

“Istraga naša je tek počela. Predmet EPPO-a još nismo dobili. Očito je riječ samo o tim WhatsApp porukama koje EPPO ima, a mi trenutno nemamo. Ne znamo što je u tim porukama, znamo ono što je objavljeno u medijima. Istraga je počela. Treba provesti čitav niz dokaza u toj istrazi. Ovisno o rezultatima istrage, ako će biti potrebno, naravno da ćemo širiti.”

Vi imate sve mobitele osumnjičenika? Jeste li možda otvorili mobitel o Vilija Beroša?

“Ne mogu vam govorit detalje, ali istraga je u tijeku. Bile su pretrage koje su obavljene u petak. Pretrage se nastavljaju dalje.”

Ispitivanje svjedoka bit će uobičajenim tempom?

“Hoće. Naravno”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Odvjetnica o Turudićevoj odluci: Ima mogućnosti da Ustavni sud reagira. Zahtjev može podnijeti predsjednik RH-a… N1 doznaje: Europska tužiteljica zatražila zaštitu zbog slučaja Beroš-Petrač