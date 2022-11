Podijeli:







Izvor: N1

Potpredsjednik SDP-a i predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić komentirao je za N1 Studio uživo vijest o tome da je arapski investitor kupio Sberbankove udjele u Fortenovi.

“Ovdje se radi o tvrtki koja utječe na BDP, pa sam zato danas zatražio izvješće od SOA-e, koja mora brinuti o nacionalnoj sigurnosti. Ovo je i jedna od najvećih kompanija po broju zaposlenih i prihodima i nešto je vrlo čudno ovdje. Mora se vidjeti je li ruska banka kršila sankcije i kako je uopće došlo do te transakcije. Nije nam svejedno kakav kapital ulazi u Hrvatsku i koja je ideja suvlasnika o upravljanju kapitalom”, rekao je.

VEZANE VIJESTI “U prodaji udjela Fortenove arapskom investitoru dvije su stvari problematične” Nađi o prodaji udjela Fortenove: “Očekujem da će ta transakcija biti stopirana”

Smatra da će SOA morati napraviti izvješće o tome što se krije iza ove transakcije. “U kapitalističkom svijetu, gdje su profit i kapital iznad svega, postoje razni mešetari koji žele iskoristiti ovu situaciju s Rusijom. Sve su to stvari koje se događaju na dnevnoj razini. Postoje kompanije unutar EU koje žele poslovati s Rusima, pa treba biti vrlo oprezan i oštar s onima koji krše sankcije. Ljudi najviše zarađuju kada je ratno stanje”, rekao je.

“Plenković će vjerojatno o tome pitati istu tu instituciju. Ako je on premijer, morao je nešto znati o ovome. Građani moraju znati da su energija i hrana ključni resursi jedne države te niti jedna država koja želi biti suverena, ne može dozvoliti da razni špekulativni kapital ulazi u energetski sektor i sektor proizvodnje hrane. To je javno dobro na koje svi građani imaju pravo”, rekao je.

Kako je došlo do transakcije

Kaže da je upitno kako je došlo do transakcije. “Bit će zanimljivo pratiti kako će se odvijati cijela situacija. Sada će se najvjerojatnije u nekim dnevnim novinama otkriti pozitivne stvari o ulagaču, koji će potplatiti medije da pišu hvalospjeve o njemu u PR člancima. Tako funkcionira tržišna ekonomija u Hrvatskoj”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Šeik zbog Fortenove dolazi u Hrvatsku i traži sastanak s Plenkovićem? Nađi o prodaji udjela Fortenove: “Očekujem da će ta transakcija biti stopirana”

Komentirao je obustavu rada postrojenja u rafineriji Rijeka. “To nas ponovo stavlja u nepovoljan položaj s mađarskim vlasnikom, koji će diktirati tempo i cijenu goriva koje dolazi u Hrvatsku. To nije dobra poslovna odluka. Plenković bi trebao postići širi nacionalni konsenzus kako bi se vidjelo što je najbolje za Inu. Po mišljenju SDP-a, HEP i Ina mogu stvarati hrvatsku energetsku samodostatnost i to ne samo s fosilnim gorivima, već kao predvodnici energetske tranzicije, oslanjajući se na zelene tehnologije”, rekao je.

“Ne isključujem da bi se trebalo naći rješenje da se Ina ponovo vrati u hrvatske ruke. SDP bi definitivno pokušao rješenje koje bi zadovoljilo i Mađare. Nitko me ne može uvjeriti da se to ne može napraviti jer je to samo pitanje političke volje”, rekao je.