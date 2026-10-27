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izvanredni izbori

HDZ odabrao svog kandidata za gradonačelnika Buja

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Hina
|
27. lis. 2026. 19:20
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Akcija USKOK-a u Bujama. Panorama Buja. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Gradski odbor HDZ-a Buje objavio je u utorak kandidaturu Hrvoja Jergovića za gradonačelnika Buja na izvanrednim izborima koji će se održati jer je dosadašnji gradonačelnik Fabrizio Vižintin (IDS) 8. listopada podnio ostavku.

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Grad Buje zaslužuje novu energiju, stručnost i jasnu viziju gospodarskog i društvenog razvoja, a Hrvoje Jergović predstavlja spoj profesionalne izvrsnosti, ekonomskog znanja i iskrene posvećenosti napretku našega kraja, poručili su bujski HDZ-ovci.

Jergović sa sobom donosi višegodišnje bogato iskustvo u financijskom sektoru, gdje se dokazao na projektima financijskog savjetovanja, restrukturiranja i stručnog vođenja procesa kupnje i prodaje velikih kompanija. Svoju karijeru izgrađivao je u renomiranim međunarodnim i domaćim financijskim i savjetodavnim kompanijama, navodi HDZ.

Fabrizio Vižintin podnio je ostavku jer je od srpnja pod istragom Uskoka zbog sumnji na korupciju i zlouporabu položaja. Datum izbora još nije određen, no moraju se održati unutar 90 dana od prestanka mandata gradonačelnika, pa se očekuje da će biti održani krajem godine.

Teme
buje hrvoje jergović lokalni izbori ostavka gradonačelnika

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