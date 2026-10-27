izvanredni izbori
HDZ odabrao svog kandidata za gradonačelnika Buja
Gradski odbor HDZ-a Buje objavio je u utorak kandidaturu Hrvoja Jergovića za gradonačelnika Buja na izvanrednim izborima koji će se održati jer je dosadašnji gradonačelnik Fabrizio Vižintin (IDS) 8. listopada podnio ostavku.
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Grad Buje zaslužuje novu energiju, stručnost i jasnu viziju gospodarskog i društvenog razvoja, a Hrvoje Jergović predstavlja spoj profesionalne izvrsnosti, ekonomskog znanja i iskrene posvećenosti napretku našega kraja, poručili su bujski HDZ-ovci.
Jergović sa sobom donosi višegodišnje bogato iskustvo u financijskom sektoru, gdje se dokazao na projektima financijskog savjetovanja, restrukturiranja i stručnog vođenja procesa kupnje i prodaje velikih kompanija. Svoju karijeru izgrađivao je u renomiranim međunarodnim i domaćim financijskim i savjetodavnim kompanijama, navodi HDZ.
Fabrizio Vižintin podnio je ostavku jer je od srpnja pod istragom Uskoka zbog sumnji na korupciju i zlouporabu položaja. Datum izbora još nije određen, no moraju se održati unutar 90 dana od prestanka mandata gradonačelnika, pa se očekuje da će biti održani krajem godine.
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